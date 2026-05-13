Seca rápido y bien tus tenis para que no huelan mal en tiempo de lluvias
Las lluvias causan complicaciones en el calzado, pues siempre lo mantienen mojado. Ante eso, este truco se recomienda para solucionar el problema eficazmente.
Una de las partes que se vuelven realmente caóticas en ciudades como la capital mexicana, es la de las lluvias. El tráfico colapsa y la vuelta a casa es un verdadero martirio, pero las prendas de ropa también sufren las consecuencias, pues no da tiempo de que se sequen y suele concretarse mal olor en el calzado. Esto es lo que puedes hacer para que tus tenis no apesten y se mantengan lo más secos posibles.
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¿Cómo puedes secar tus tenis en tiempo de lluvias?
Todos han vivido el inevitable momento donde el agua de las lluvias moja tu calzado y llegas a casa con la misión de buscar cómo secarle. Por eso, esto es lo que recomiendan los expertos para un secado eficiente y sin dañar o poner en riesgo el material de tenis o zapatos. Y es que otro de los riesgos e incomodidades es que la humedad produce bacterias que generan los olores desagradables.
El National Environment Health Association indica que la humedad que se queda en el calzado sin oportunidad de salir, es el ambiente perfecto para que los hongos y las bacterias proliferen. El problema es que la presencia de estos degradan las fibras y afectan de manera bastante directa la salud dérmica. Sin embargo, también se advierte ante la solución de calor directo, pues temperaturas mayores a 40 grados centígrados resultan dañinas para el calzado.
Es decir, si utilizas radiadores, secadoras de cabello e incluso la exposición directa al sol durante tiempo prolongado puede ser contraproducente para los materiales de tus tenis o zapatos. Por eso la mayor virtud es la paciencia, pues un buen secado tarda entre 12 y 24 horas, para no dañar el material.
@julioc_sneakers Respuesta a @HAMZONlX te dejo estas recomendaciones para secar tus tenis adecuadamente, recuerda que dependera mucho de los materiales de tu par. #sneakersaddict #sneakerheads #nba #basketball #foryoupage #jordan #tips ♬ Sneakers - JayEm
¿Cómo evitar malos olores en tiempo de lluvias?
- Pon materiales absorbentes - Se recomienda poner dentro del calzado bolas de papel periódico o gel de sílice, lo cual extrae agua directamente del núcleo de tus zapatos.
- Sustituye absorbentes constantemente - Para mantener efectividad en el papel o en las bolitas de gel, se recomienda cambiarlas cada dos horas o cuando se saturan de líquido.
- Optimiza el flujo del aire - Si tu colocas un ventilador mirando hacia la lengüeta, se acelera el secado de manera segura. Así las bacterias no encuentran un ambiente estático donde reproducirse.
- Quita componentes internos - Aquí la clave radica en quitar plantillas, pues allí es donde se acumulan los microorganismos, por causa de la humedad.
- Usa bicarbonato de sodio - Ya que el calzado está seco, se recomienda aplicar este material, pues es un agente deshidratante que neutraliza el pH generado por la actividad bacteriana.