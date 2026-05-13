Seca rápido y bien tus tenis para que no huelan mal en tiempo de lluvias

Una de las partes que se vuelven realmente caóticas en ciudades como la capital mexicana, es la de las lluvias. El tráfico colapsa y la vuelta a casa es un verdadero martirio, pero las prendas de ropa también sufren las consecuencias, pues no da tiempo de que se sequen y suele concretarse mal olor en el calzado. Esto es lo que puedes hacer para que tus tenis no apesten y se mantengan lo más secos posibles.

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¿Cómo puedes secar tus tenis en tiempo de lluvias?

Todos han vivido el inevitable momento donde el agua de las lluvias moja tu calzado y llegas a casa con la misión de buscar cómo secarle. Por eso, esto es lo que recomiendan los expertos para un secado eficiente y sin dañar o poner en riesgo el material de tenis o zapatos. Y es que otro de los riesgos e incomodidades es que la humedad produce bacterias que generan los olores desagradables.

El National Environment Health Association indica que la humedad que se queda en el calzado sin oportunidad de salir, es el ambiente perfecto para que los hongos y las bacterias proliferen. El problema es que la presencia de estos degradan las fibras y afectan de manera bastante directa la salud dérmica. Sin embargo, también se advierte ante la solución de calor directo, pues temperaturas mayores a 40 grados centígrados resultan dañinas para el calzado.

Es decir, si utilizas radiadores, secadoras de cabello e incluso la exposición directa al sol durante tiempo prolongado puede ser contraproducente para los materiales de tus tenis o zapatos. Por eso la mayor virtud es la paciencia, pues un buen secado tarda entre 12 y 24 horas, para no dañar el material.

¿Cómo evitar malos olores en tiempo de lluvias?