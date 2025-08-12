Cómo limpiar tus tenis blancos si se ensuciaron en la lluvia, fácil y rápido

El clima está más traicionero que nunca y, si te tocó la mala suerte de estar usando tus tenis blancos cuando cayó una tormenta, seguro ya estás pensando cómo puedes volver a dejarlos impecables. A continuación te damos algunas recomendaciones para limpiar tus tenis blancos después de ensuciarse con la lluvia.

El procedimiento que vas a seguir con este básico de cualquier clóset depende del material con que está hecho.

Pasos para limpiar tus tenis blancos si se ensuciaron en la lluvia

Antes de limpiarlos a profundidad retira las agujetas. Puedes sumergirlas en una mezcla de agua con jabón, tallarlas con cuidado y enjuagar.

1. Cómo limpiar tus tenis blancos si son de tela

Pasa una toallita de microfibra seca por la superficie de tus tenis, para quitar rápidamente restos de tierra o excesos de suciedad.

Haz una mezcla con 2 tazas de agua y una cucharadita de jabón lavatrastes.

Usa un cepillo de dientes para tallar con cuidado la superficie de los tenis, con ayuda de la mezcla que hiciste.

Usa una toalla de microfibra mojada para quitar cualquier residuo de jabón.

Deja que el calzado se seque al aire libre.

2. Cómo limpiar tus tenis blancos si son de lona

Mezcla una taza de agua tibia, una cucharadita de bicarbonato de sodio y 2 cucharaditas de vinagre blanco. Tiene que formarse una pasta.

Usa un cepillo de dientes para limpiar la superficie de tus tenis hasta quitar las manchas.

Deja que se sequen al aire libre y, después, puedes quitar cualquier resto de pasta con un paño seco.

3. Cómo limpiar tus tenis blancos si son de piel

Por lo general resulta más fácil limpiarlos, suele bastar con un paño mojado. Si quieres algo más meticuloso, sigue este proceso.

