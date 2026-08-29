Los expertos coinciden: el secreto de maquillaje para rejuvenecer la mirada a los 50

Con el paso de los años, la mirad puede convertirse en una de las zonas del rostro donde más se nota el cansancio y el paso del tiempo. Por eso, encontrar técnicas de maquillaje que aporten luminosidad y definición puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

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A partir de los 50, algunos pequeños cambios en la forma de aplicar los productos permiten conseguir un acabado más favorecedor. La clave está en trabajar la zona de los ojos con sutileza para descartar sus rasgos sin añadir peso ni endurecer la expresión.

¿Cuál es el secreto de maquillaje para rejuvenecer la mirada?

Elegir correctamente los productos y los tonos puede transformar por completo el aspecto de los ojos. En lugar de apostar por un maquillaje intenso, existen recursos que permiten crear un acabado sofisticado y aportar mayor dimensión a la zona.

Una de las claves está en combinar sobras de distintas tonalidades para crear profundidad. Los colores tierra pueden utilizarse en el extremo exterior del ojo, mientras que los tonos rosados con acabado luminoso ayudan a destacar el párpado móvil.

Para intensificar la expresión, una sombra en tonos vino o rojizos puede marcar suavemente la cuenca. Este paso permite generar contraste y dar una mayor sensación de dimensión sin recurrir a colores demasiado oscuros.

El delineado marrón o rojizo es otro de los protagonistas de esta propuesta. Aplicarlo cerca de las pestañas y prolongarlo ligeramente hacia el extremo exterior ayuda a definir la forma del ojo y puede generar un efecto visual más estilizado.

Las pestañas también tienen un papel importante en el resultado. Antes de aplicar la máscara, conviene rizarlas para levantarlas y después cubrirlas con un producto negro o marrón que aporte volumen y definición.

El acabado final depende especialmente de la intensidad con la que se trabajen los productos. Difuminar bien las sombras y evitar líneas demasiado marcadas permite mantener la armonía entre los diferentes tonos.

Esta combinación consigue una mirad sofisticada y luminosa, sin necesidad de utilizar una gran cantidad de maquillaje. Además, puede adaptarse fácilmente a diferentes estilos y ocasiones.