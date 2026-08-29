¿Qué es el chalote? Conoce uno de los ingredientes más usados por los cocineros de MasterChef 24/7

Si has visto que los cocineros de MasterChef 24/7 utilizan ingredientes que pueden parecer poco comunes en la cocina cotidiana, seguramente te has encontrado con el chalote. Este pequeño bulbo es muy apreciado en la gastronomía por su sabor delicado y por la facilidad con la que puede incorporarse a diferentes preparaciones. Si quieres saber más, te intitamos a conocer qué es, cuál es su sabor y cómo utilizarlo.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el chalote?

Aunque a simple vista puede confundirse con una cebolla pequeña, el chalote, también llamado chalota, echalote o shallot, tiene características particulares que lo han convertido en un ingrediente habitual de la cocina profesional. Es un bulbo perteneciente al género Allium, al igual que la cebolla, el ajo y el puerro.

El chalote se caracteriza por su tamaño pequeño y su sabor más suave que el de la cebolla, ideal para aportar aroma a distintas recetas.|Canva

Su forma suele ser alargada o ligeramente redondeada y está cubierto por una piel que puede tener tonos cobrizos, rojizos o marrones. En la cocina se utiliza principalmente como condimento y base para diferentes platillos, ya que aporta un sabor que combina las notas dulces de la cebolla con un toque ligeramente similar al ajo.

Una de sus características más apreciadas es que, después de cocinarse, desarrolla un sabor más dulce y suave, por lo que puede utilizarse en preparaciones donde se busca profundidad sin que la cebolla domine por completo.

De acuerdo con Larousse Cocina: "Es importante en platillos tradicionales bordeleses, normandos y parisinos. Finamente picada, acompaña las ensaladas y crudités, los pescados y las carnes a la parrilla, además de dar sabor a salsas y preparar mantequillas compuestas. Sus hojas jóvenes, finamente cortadas, pueden incorporarse, asimismo, a las ensaladas".

Por qué el chalote es tan utilizado por los cocineros de MasterChef México

El sabor del chalote es uno de los motivos por los que aparece con frecuencia en recetas de chefs profesionales. En crudo puede resultar ligeramente picante. Al cocinarlo, especialmente cuando se sofríe o se carameliza lentamente, sus sabores se vuelven más suaves y dulces. Esto permite utilizarlo para construir fondos de sabor en salsas, guisos, vinagretas y diferentes preparaciones.

Descubre por qué los cocineros profesionales tienen a la chalota entre sus ingredientes favoritos.|Canva

Este ingrediente demuestra que en la cocina los ingredientes pequeños pueden transformar una receta. Su sabor delicado permite construir bases, salsas y aderezos con mayor complejidad sin robar protagonismo al ingrediente principal.

No es casualidad que sea un ingrediente apreciado en cocinas profesionales: al igual que ocurre con otros básicos que aparecen en MasterChef 24/7, conocer sus características puede ayudar a entender por qué los chefs eligen un producto sobre otro y cómo conseguir sabores más equilibrados en cada preparación.