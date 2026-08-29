MasterChef 24/7: “Día del Abuelo”, 5 recetas mexicanas tradicionales que saben a casa

El "Día del Abuelo" se celebra este 28 de agosto y es una oportunidad para celebrar a esas personas que han dejado recuerdos imborrables en la familia. En México, muchas de las recetas que pasan de generación en generación están ligadas a las cocinas de las abuelas. En MasterChef 24/7, la comida y los recuerdos siempre han tenido un lugar especial, como lo han demostrado los cocineros en muchos retos, así que si tu también quieres recordar esos platillos que saben a casa, te dejamos estas 5 opciones delicisosas.

MasterChef 24/7: 5 recetas para celebrar el "Día del Abuelo"

En MasterChef 24/7, la gastronomía mexicana ocupa un lugar especial, pues detrás de cada platillo existen ingredientes, técnicas y tradiciones que cuentan parte de la historia de nuestro país. Por eso, si quieres preparar algo especial para este "Día del Abuelo", estas cinco recetas pueden ser una excelente opción para llevar a la mesa esos sabores que recuerdan a casa.

1. Mole poblano

Es uno de los grandes representantes de la cocina mexicana y un platillo que suele estar presente en celebraciones familiares. Su preparación combina ingredientes como chiles secos, especias, semillas, frutos secos y chocolate, dando como resultado una salsa compleja y llena de sabor. Tradicionalmente se sirve con pollo o guajolote y se acompaña con arroz.

Preparar un buen mole requiere paciencia, pero justamente ese proceso es parte del encanto de una receta que muchas familias conservan y transmiten de generación en generación.

El mole poblano es uno de los platillos mexicanos tradicionales que puede convertirse en protagonista de una comida especial para celebrar el Día del Abuelo.|Canva

2. Chiles rellenos

Son otra receta que puede convertir una comida familiar en un verdadero homenaje a la cocina tradicional mexicana. El chile poblano puede rellenarse con queso, picadillo u otros ingredientes y posteriormente cubrirse con una capa de huevo para freírlo. Una vez listo, suele servirse acompañado de una salsa de jitomate.

Es una preparación sencilla en sus ingredientes, pero con ese sabor casero que puede recordar a las comidas preparadas por los abuelos.

3. Pozole rojo

Si hay un platillo que suele reunir a toda la familia alrededor de la mesa, ese es el pozole. Para una celebración especial puede prepararse uno rojo, elaborado tradicionalmente con maíz cacahuazintle, carne de cerdo y una salsa a base de chiles secos.

Al momento de servirlo, cada persona puede agregar ingredientes como lechuga o rábanos, además de cebolla, orégano, chile y limón. El resultado es una comida reconfortante, abundante y perfecta para compartir.

4. Picadillo mexicano

Es uno de esos platillos que recuerdan inmediatamente a la comida casera. Es una preparación sencilla, reconfortante y muy versátil que forma parte del recetario de muchas familias. Tradicionalmente se prepara con carne molida de res, papa, zanahoria, jitomate, cebolla y ajo, aunque los ingredientes pueden cambiar de acuerdo con la región y la receta.

Su sabor casero y sus ingredientes cotidianos lo convierten en una excelente opción para celebrar el Día del Abuelo y recordar esas comidas que, sin necesidad de ser sofisticadas, terminan convirtiéndose en parte de nuestros mejores recuerdos familiares.

El picadillo mexicano es uno de esos platillos que recuerdan inmediatamente a la comida casera.|Canva

5. Arroz con leche

Para cerrar la comida con un toque dulce, el arroz con leche es uno de esos postres que inevitablemente pueden traer recuerdos de la infancia. Su preparación parte de ingredientes sencillos como arroz, leche, azúcar y canela. Dependiendo de la receta familiar, también pueden añadirse pasas o leche condensada.

Servido frío o caliente, es un postre que demuestra que no siempre se necesitan preparaciones complicadas para conseguir un sabor especial.

La cocina mexicana no solo se trata de ingredientes y técnicas: también es una forma de conservar historias y recuerdos familiares. Muchas recetas que hoy llegan a nuestras mesas comenzaron en las cocinas de nuestros abuelos y fueron modificándose con el paso de los años. Como ocurre en MasterChef 24/7, detrás de cada platillo siempre existe una historia que vale la pena contar.