5 de los mejores colores de pelo para mujeres con cara redonda; looks que se ven elegantes y rejuvenecen en mujeres de 40

Aunque lo más importante a la hora de elegir look es cómo nos sentimos y qué imagen queremos proyectar, hay cortes o tonos de pelo que favorecen más nuestras facciones o rasgos. A continuación te contamos cuáles son algunos de los mejores colores de cabello para mujeres con cara redonda y qué ventajas ofrecen; las ideas que te mostraremos quedan súper bien en quienes tienen 40 años o más.

5 colores de pelo para mujeres con cara redonda

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1. Estilo 'money piece'

Se le llama así a la técnica que consiste en aplicar un color más claro o que resalte en los dos mechones delanteros que enmarcan la cara. Esto puede servir para iluminar las facciones de manera sutil e incluso alargar un poco el rostro. La clave para las mujeres mayores de 40 es que el tono más claro no sea demasiado contrastante, sino cálido y en degradado.

2. Chocolate

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Este tipo de tonos, especialmente cuando tienen un toque muy natural de rojo, pueden favorecer mucho a alguien con rostro redondo gracias a que cuentan con mucha profundidad y dimensión. Incluso puede adelgazar un poco el rostro, si ese es un efecto que te gustaría tener.

3. Highlights

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Es buena idea atreverte a experimentar con efectos como los highlights, que iluminan y dan dimensión al rostro; por tal razón este tipo de look está entre los mejores colores de pelo para mujeres con cara redonda. Particularmente te puede favorecer llevar el efecto de tonos más claros situado en las puntas.

Recuerda que, en mujeres mayores de 40 años, resulta mucho más favorecedor llevar tonos cálidos y no tan contrastantes.

4. Borgoña

A quienes son amantes de los tonos rojizos, les va a encantar esta opción capaz de equilibrar las facciones: básicamente suaviza un poco el aspecto de las mejillas y alarga ligeramente el rostro. Además, es más fácil de mantener que los tonos más encendidos.

5. Auburn

Por su calidez y profundidad, es otra de las mejores opciones que puedes encontrar. A diferencia del borgoña, que se acerca más a los subtonos violetas y rojos, aquí predomina el castaño.

