Expertos en maquillaje lo confirman: la mejor estrategia para maquillarse a los 50

El maquillaje después de los 50 puede adaptarse para conseguir un resultado más fresco y natural sin necesidad de utilizar demasiados productos. La forma de elegir las texturas, distribuir el color y trabajar cada zona del rostro influye directamente en el acabado.

La preparación de María José Magán antes de interpretar a “Ella” en Un Día Para Vivir

Una estrategia de maquillaje permite destacar los rasgos que más favorecen y mantener una apariencia luminosa. Con algunos cambios sencillos en la rutina, es posible lograr un look elegante y actual que acompañe la piel y respete sus características.

¿Cómo maquillar pieles maduras?

A medida que aumenta la edad, algunos productos pueden comportarse de manera diferente sobre el rostro, especialmente durante los meses de calor. El sudor y la sequedad pueden hacer que determinadas fórmulas se acumulen o pierdan uniformidad con el paso de las horas.

Uno de los errores más frecuentes es intentar ocultar las arrugas utilizando una cantidad excesiva de producto. Según la maquilladora Marta Llamazares, esta estrategia puede provocar un efecto contrario y hacer que las líneas de expresión se noten todavía más.

La preparación previa también tiene un papel fundamental. Antes de comenzar, recomienda utilizar un limpiador suave, una bruma o tónico hidratante y un sérum con ácido hialurónico, además de aplicar protector solar y esperar unos minutos antes de continuar.

En cuanto a la base, conviene evitar las fórmulas demasiado densas, secas o ultramate. Las opciones ligeras, hidratantes y modulables permiten conseguir una cobertura progresiva sin perder el aspecto natural de la piel.

Los polvos de sol deben utilizarse con moderación y distribuirse con una brocha grande en zonas estratégicas, como las sienes, la parte alta de la frente y debajo de los pómulos. También es importante evitar líneas demasiado oscuras, ya que pueden endurecer las facciones.

El corrector merece especial atención: debe colocarse únicamente donde exista oscuridad y difuminarse con una esponja húmeda o con los dedos. Si hace falta sellarlo, basta con una cantidad mínima de polvo fino.

Durante el día, tampoco conviene añadir nuevas capas directamente. Primero hay que retirar el exceso de grasa y después integrar nuevamente el producto en pequeños toques.