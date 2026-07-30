Esta es la razón por la que debes barrer el piso luego de pasar el trapo mojado

A la hora de limpiar los pisos hay unos pasos que los hacemos casi automáticos, es primero pasar la escoba y después el trapo húmedo. Sin embargo, en las redes sociales se ha viralizado el realizar una última barrida para obtener un mejor resultado.

Mira el antes y después de Lizbeth, quien tuvo un cambio radical gracias al Escuadrón de la Belleza

Lo que ocurre es que cuando lavas el piso pueden caer pelusas, cabellos, pelos de mascotas, entre otros. Si a esto se le suma que el trapo o el agua estaban sucios pues los residuos van a permanecer.

¿Por qué barrer el piso después de lavarlo?

Una vez que el piso esté seco, puedes pasar una escoba limpia con cerdas suaves o también una mopa seca para retirar cualquier residuo. Este es un paso complementario ya que debes barrer o aspirar antes de pasar el trapo mojado.

Como mencionamos anteriormente al pasar el trapo húmedo, no siempre se puede retirar toda la suciedad presente. Puede que queden partículas sobre el piso y hacerse más visibles una vez que la superficie termina de secarse.

Otra cuestión a tener en cuenta es que durante el secado se depositen restos presentes en el ambiente sobre todo cuando hay mascotas, ventanas abiertas o muchas personas.

Deja tus pisos muy limpios.|Canva

Al pasar la escoba en seco puedes recoger esos residuos y dejar los pisos muy prolijos. Así eliminarás las pelusas o pelos después de la limpieza. Las ventajas son:



Recoger pelusas, cabellos y pelos de mascotas que quedaron sobre la superficie.

Retirar partículas que se depositaron mientras el piso se secaba.

Evitar que esos residuos vuelvan a distribuirse por el ambiente con las pisadas.

Conseguir una terminación visual más limpia.

Retirar restos secos sin volver a humedecer el piso.

No es necesario hacerlo después de cada limpieza. Si el piso quedó completamente limpio después de pasar el trapo, una segunda barrida puede resultar innecesaria, pero puede ser un gran complemento.