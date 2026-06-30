“Estás copiando mis recetas": Luis ya no oculta que se siente intimidado con el talento de Nora en MasterChef 24/7

La llegada de Nora sacudió a todo el Mundo MasterChef 24/7, pues ninguno de los participantes vio venir que llegarían dos nuevos compañeros y que Nora se convertiría en una rival fuerte. Y el que puso en evidencia que sí está preocupado con esta situación es Luis, quien no se quedó callado y hasta insinuó que le están copiando las recetas tradicionales con las que ha brillado en las pruebas.

Así lo dijo durante una conversación en el comedor, cuando todos estaban fascinandos escuchando las historias de Nora y Luis quiso hacerle competencia con sus conocimientos sobre gastronomía mexicana, pero terminó siendo superado. Al no saber qué más responder, el creador de "Notibola" mencionó que está replicando sus técnicas y luego lo compuso resaltando que era solo una broma, aunque los presentes quedaron un poco intrigados.

Nora está luciéndose en sus primeros días en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Quién es Nora, la cocinera que está arrasando en MasterChef 24/7

Nora es una cocinera tradicional mexicana, originaria de Xochimilco, donde desarrolló su gusto por la cocina y la naturaleza. De profesión es antropóloga y es por esto que sabe muchísimo acerca de diferentes temas, pero tal como ha demostrado en el Mundo MasterChef 24/7, su interés se centra principalmente en las chinampas y los sembradíos.

Ella fue una de las dos participantes que ingresaron a la cocina más famosa de México el domingo 21 de junio, cuando los jueces advirtieron que entrarían personas con una gran pasión y habilidades. Sin embargo, a diferencia de Ismael que ya fue eliminado, ella sí logró destacar en las pruebas, pues desde el día 1 ganó su primer reto y este lunes 29 de junio se convirtió en la nueva portadora del Pin gracias al delicioso postre que preparó.

Por lo que falta descubrir si Nora se tomó el reclamo de Luis como una broma o si de ahora en adelante lo tendrá en la mira y se volverá el objetivo de sus castigos, justo como pasó con Antrax cuando lo saboteó a él y a Julio en un polémico reto de salvación en el que hasta hubo acusaciones de trampa.