Muere reconocido maquillista que trabajó en telenovelas y con figuras como Marjorie de Sousa
Henry Sarmiento fue un reconocido y querido maquillista venezolano que participó con su talento en telenovelas, sesiones de fotos y programas de televisión.
El mundo del entretenimiento venezolano se ha despedido de grandes figuras de manera trágica en los últimos días, entre ellas el reconocido maquillista Henry Sarmiento. Antes de su muerte llevaba 3 décadas de carrera destacada en televisión y con figuras públicas, gracias a la cual se había hecho un lugar en el ámbito del espectáculo.
No se han dado muchos detalles sobre el fallecimiento, pero se sabe que fue por complicaciones de salud y no se debió directamente a los terremotos que devastaron Venezuela hace cerca de una semana.
En la cuenta de Instagram de Henry Martínez se informó sobre el deceso y los detalles de la velación, durante la noche del 29 de junio. "Su vida fue un ejemplo de amor, bondad y alegría. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones", dice el obituario.
Entre las figuras que reaccionaron ante la triste noticia se encuentran Marjorie de Sousa y Marie Claire Harp, quienes conocían el trabajo del maquillista. "Dios mío, qué dolor tan grande", escribió la segunda. También dedicaron condolencias la periodista y presentadora de televisión Endrina Yepez, la conductora Gesaria Lapietra, la conductora Natalia Monasterios, la actriz Mimí Lazo y la actriz de telenovelas Sonia Villamizar.
La actriz Dora Mazzone publicó un mensaje sobre la relación de trabajo y amistad que llegó a tener con el maquillista. "Entre tantas noticias la tuya me afecta demasiado. Eras un amigo solidario y amoroso. Uno llegaba al canal y tus nos recibías con tu cálida sonrisa preguntando: ¿cómo está tu hija, tu mamá, tu esposo?".
Quién era Henry Sarmiento
Henry Sarmiento formaba parte de una cadena de televisión abierta y se desempeñó como maquillista de telenovelas, producciones cinematográficas, noticieros y diversos programas, además de sesiones de fotos y entregas de premios. Formó parte de exitosas producciones venezolanas como "La viuda joven" y "Emperatriz".
En redes sociales solía compartir fragmentos de su trabajo, que muchas veces no eran videos grabados por él mismo sino por personalidades de la televisión a quienes maquillaba.
También impartía cursos de manera profesional, conferencias y master classes.