Este es el significado del Miércoles de Ceniza
Este es un día muy importante para la iglesia católica por lo que está cargado de espiritualidad.
El Miércoles de Ceniza tendrá lugar este 18 de febrero por lo que se marca el inicio de la Cuaresma y representa una de las celebraciones significativas para todos los católicos. En esta oportunidad son miles los fieles que se hacen presentes en templos y parroquias para poder recibir la ceniza en la frente.
Venga La Alegría | Programa 16 de febrero 2026 Parte 1 | La presentación del casting digital de MasterChef 24/7, actualizaciones del caso de Jeremy y mucho más
Este es un momento en el que se simboliza la humildad, arrepentimiento y el deseo de renovación espiritual. Aquí se da inicio a los cuarenta días de reflexión y preparación para las Pascuas.
¿Cuál es el significado del Miércoles de Ceniza?
Como mencionamos anteriormente con el Miércoles de Ceniza, se da inicio a la Cuaresma. En este día las cenizas se obtienen de la quema de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior y se coloca en la frente de los fieles como recordatorio de la fragilidad y finitud de la vida humana.
En una parte del ritual se pronuncia la frase “polvo eres y en polvo te convertirás”,donde se invita a reconocer la condición mortal y la necesidad de conversión interior. De esta manera comienza la Cuaresma que es un periodo de cuarenta días de preparación para la Pascua, enfocado en la penitencia, el ayuno y la oración.
Cuando se recibe la ceniza, espiritualmente se hace un llamado a la autocrítica y al arrepentimiento, invitando a abandonar hábitos dañinos y a reconciliarse con Dios y con los demás. La ceniza simboliza también la esperanza de renovación y la posibilidad de un cambio profundo en la vida personal.
¡Faltan 14 días para el Miércoles de Ceniza! Vayamos preparándonos y recordemos que la Cuaresma es un momento de conversión donde debemos mantener la oración, el ayuno y la abstinencia.🙏— Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) February 4, 2026
Cuéntanos, ¿a qué parroquia asistirías este 18 de febrero para tomar ceniza?👇 pic.twitter.com/LvfWNYxeQB
Es un gesto cargado de significado que lleva a los creyentes a revisar su comportamiento, fortalecer su fe y comprometerse con acciones solidarias, orientando la vida hacia valores de humildad, caridad y reconciliación.
Para prepararte para el Miércoles de Ceniza, tienes que hacer lo siguiente:
- Reflexionar sobre la propia vida
- Orar con intención
- Practicar el silencio y la meditación
- Reconciliarse con los demás
- Participar en la Eucaristía o en servicios litúrgicos
- Establecer propósitos concretos