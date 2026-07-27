5 plantas que ayudan a ahuyentar a los mosquitos en temporada de lluvia: son faciles de cuidar y decoran cualquier rincón de tu casa

Durante esta temporada de calor y sobre todo de lluvia donde aumenta la humedad, los mosquitos encuentran las condiciones ideales para reproducirse e invadir tu casa, por lo que a continuación te dejamos algunos secretos con plantas para ahuyentarlos y no ataquen a tu familia.

Te puede interesar: ¿Tienes perros en casa? Estas plantas harán que tu patio luzca elegante sin poner en riesgo a tus mascotas

Además de ser molestos por sus picaduras y zumbidos que no dejan dormir en la noche, algunas especies pueden transmitir enfermedades, por lo que mantenerlos alejados es una medida preventiva.

Si buscas alejar lo más que se pueda a los mosquitos de tu casa déjanos decirte que existen plantas que serán tus mejores aliadas y no solo servirán para decorar el hogar, sino para proteger a tu familia. Si bien ninguna planta elimina por completo a estos insectos, varias de ellas contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que actúan como repelente natural. Colocarlas en puntos estratégicos ayudarán a disminuir la presencia de estos de una forma sencilla y decorativa.

5 plantas que ayudan a ahuyentar a los mosquitos

1.- Citronela

La Citronela es considerada una de las plantas repelentes más populares ya que desprende un intenso aroma cítrico gracias a su alto contenido de citronelal, un compuesto utilizado en muchos repelentes comerciales. Se recomienda colocarla en patios, balcones, terrazas o en las puertas y ventanas.

2.- Lavanda

Una de las plantas altamente posicionada por su intenso aroma es la lavanda, además de perfumar la casa y dar un toque de color y elegante, esta planta libera un aroma que resulta agradable para las personas pero poco atractivo para las personas, te recomendamos colocarla en las habitaciones o cerca de las ventanas para ahuyentar a estos insectos.

3.- Albahaca

Esta planta aromática, muy utilizada en la cocina, también ayuda a mantener alejados a los mosquitos gracias a sus aceites esenciales, debido a que crece muy bien en macetas estas puedes colocarlas en la cocina, en ventanas e incluso balcones y terrazas.

4.- Romero

El romero es otra planta aromática cuyo olor intenso ayuda a repeler insectos. Además de ser resistente y de fácil mantenimiento, puede colocarse tanto en interiores con buena luz como en el exterior.

5.- Menta

Esta planta que es conocida por tener un olor fresco puede ayudar a reducir la presencia de los mosquitos u otros insectos. Es ideal para colocar en macetas dentro de la cocina, sala, oficina y ventanas.