El significado de que a una persona le gusten los gatos, según la psicología

Hay personas que suelen tener mayor afinidad con los gatos y tienen un gran cariño por ellos. La psicología habla del modo en que se vinculan ya que son animales que combinan lo que es la independencia con momentos intensos de cercanía.

Cuando estos animales están en la casa pues necesitan menos dirección explícita y más observación. Es una dinámica atractiva para los que valoran la autonomía. Es por esto que te vamos a contar qué dice la ciencia.

¿Cuál es la razón por lo que a las personas le gustan los gatos?

Los expertos en psicología manifiestan que hay varias razones por la que las personas aman a los gatos:

Valor por la autonomía: atrae la idea de un compañero que no reclama presencia constante, pero busca contacto genuino cuando lo decide.

Respeto por límites claros: quienes disfrutan de los gatos suelen apreciar señales sutiles y consentir interacciones breves e intensas en vez de contacto continuo.

Comunicación no verbal: la convivencia entrena a leer posturas, orejas, cola y miradas; esa sensibilidad se traslada a otros vínculos cotidianos.

Rituales que ordenan el día: estos animales tienen horarios de comida, juego de caza. Pequeñas rutinas con gran retorno emocional.

Ambiente cuidado: preferencia por espacios limpios, silenciosos y con rincones altos, luz tibia y textiles cómodos; la casa se diseña también para el felino.

Gatos|Vadimborkin/Getty Images/iStockphoto

Humor y contemplación: videos, fotos y momentos “zen” mirando por la ventana. El gusto por pausas cortas de observación es parte del paquete.

Independencia afectiva: este es otro punto interesante ya que son animales que alternan cercanía y distancia; no se vive la ausencia como rechazo, sino como tiempo personal.

Límites en el apego: el afecto se expresa en micro gestos (cabeceos, ronroneo, dormir cerca), no tanto en “pegoteo” físico permanente.

Bajo impacto sonoro: valor por la calma y la convivencia respetuosa con vecinos; encaja con estilos de vida discretos. Sin dudas esto es uno de los motivos por el cual es el elegido.

