7 diseños de uñas para manos anchas: se te verán increíbles y elegantes
Estas ideas de diseños de uñas estilizan tus manos en segundos y le dan un toque espectacular. Mira las FOTOS.
Si tienes manos hachas y quieres ponerte uñas que se vean inreíbles y elegantes, debes de optar por aquellas que alerguen visualmente los dedos y le den un estilo en la placa ungeal en segundos. Esto se logra jugando con las formas, colores y la dirección de los diseños. Aquí te decimos 7 propuestas que son limpias, sencillas y fáciles de hacer.
Las ideas de diseños de uñas para manos anchas que se ven elegantes
- Francesa estilizada vertical: Ponle base en nude rosado o beige lechoso, un trazo blanco muy fino y ligeramente curvo, siguiendo la forma natural y puedes inclinar ligeramente la línea (efecto diagonal sutil).
- Uñas almendradas con color sólido oscuro: Lima en forma almendra u ovalada, usa tonos oscuros: vino, negro, verde botella o azul profundo. Si le pones acabado glossy o ligeramente satinado, se verán hermosas.
- Diseño “negative space” vertical: Deja una franja central sin pintar o en nude, aplica color a los laterales (negro, chocolate o gris). Mantén líneas limpias y delgadas para crear una ilusión óptica de una uña más delgada.
- Líneas finas longitudinales: Llevan base nude o translúcida. Añade 1 o 2 líneas verticales ultra finas (blanco, dorado o negro). Ubícalas ligeramente descentradas para mayor dinamismo.
- Uñas degradado (baby boomer) suave: Van con difuminado del rosa natural al blanco; mantén el degradado vertical, nunca horizontal. Llevan acabado pulido y limpio.
- Micro nail art lateral: Usa una base nude o lechosa. Añade pequeños detalles (puntos, mini flores o trazos) solo en un lateral. Te recomendamos usar tonos delicados como blanco, dorado o pastel.
- Uñas monocromáticas con efecto gloss y cutícula limpia: Elige tonos nude acordes a tu piel o rosa translúcido. Luego, aplica capa ultra pulida con brillo tipo gel. Mantén la cutícula perfectamente trabajada.
¿Qué uñas quedan bien en manos anchas?
Para una mujer que tiene las manos anchas, las uñas son clave para darle un aspecto alargado y elegante. Por eso, se recomiendan siempre usar formas ovaladas, almendradas, con líneas verticales y tonos uniformes, según información de Glamour. Tú misma lo notarás cuando te las pongas.
Debes evitar a toda cosa ponerte uñas con diseños horizontales, estilo francesas gruesas, uñas cuadradas anchas y decoraciones muy cargadas, esto hará que se noten más tus manos anchas.