7 diseños de uñas para manos anchas: se te verán increíbles y elegantes

Si tienes manos hachas y quieres ponerte uñas que se vean inreíbles y elegantes , debes de optar por aquellas que alerguen visualmente los dedos y le den un estilo en la placa ungeal en segundos. Esto se logra jugando con las formas, colores y la dirección de los diseños. Aquí te decimos 7 propuestas que son limpias, sencillas y fáciles de hacer.

Las ideas de diseños de uñas para manos anchas que se ven elegantes

Francesa estilizada vertical: Ponle base en nude rosado o beige lechoso, un trazo blanco muy fino y ligeramente curvo, siguiendo la forma natural y puedes inclinar ligeramente la línea (efecto diagonal sutil). Uñas almendradas con color sólido oscuro: Lima en forma almendra u ovalada, usa tonos oscuros: vino, negro, verde botella o azul profundo. Si le pones acabado glossy o ligeramente satinado, se verán hermosas. Diseño “negative space” vertical: Deja una franja central sin pintar o en nude, aplica color a los laterales (negro, chocolate o gris). Mantén líneas limpias y delgadas para crear una ilusión óptica de una uña más delgada.

1, 2 y 3. Diseños de uñas para manos anchas.|Pinterest Líneas finas longitudinales: Llevan base nude o translúcida. Añade 1 o 2 líneas verticales ultra finas (blanco, dorado o negro). Ubícalas ligeramente descentradas para mayor dinamismo. Uñas degradado (baby boomer) suave: Van con difuminado del rosa natural al blanco; mantén el degradado vertical, nunca horizontal. Llevan acabado pulido y limpio. Micro nail art lateral: Usa una base nude o lechosa. Añade pequeños detalles (puntos, mini flores o trazos) solo en un lateral. Te recomendamos usar tonos delicados como blanco, dorado o pastel. Uñas monocromáticas con efecto gloss y cutícula limpia: Elige tonos nude acordes a tu piel o rosa translúcido. Luego, aplica capa ultra pulida con brillo tipo gel. Mantén la cutícula perfectamente trabajada.

Ejemplos de diseños de uñas para manos anchas.|Pinterest

¿Qué uñas quedan bien en manos anchas?

Para una mujer que tiene las manos anchas, las uñas son clave para darle un aspecto alargado y elegante. Por eso, se recomiendan siempre usar formas ovaladas, almendradas, con líneas verticales y tonos uniformes, según información de Glamour. Tú misma lo notarás cuando te las pongas.

Debes evitar a toda cosa ponerte uñas con diseños horizontales, estilo francesas gruesas, uñas cuadradas anchas y decoraciones muy cargadas, esto hará que se noten más tus manos anchas.