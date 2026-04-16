Sale a la luz mensaje de Ángela Aguilar a la modelo del video de Nodal

Aunque en realidad la joven cantante no hizo nada, una de las burlas y críticas más severas tienen relación con Ángela Aguilar. Hay demasiadas situaciones ocurriendo a la vez, sin embargo se indicó que de cierta forma la esposa de Christian se había mantenido alejada, aunque argumentaron que estaba bastante afectada. Por ello, esta fuente indicó que la artista no se aguantó y le mandó mensaje a Dagna Mata.

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¿Qué le dijo Ángela Aguilar a la modelo del videoclip de Nodal?

El escándalo es bien conocido en este punto, donde Dagna Mata ya también ganó popularidad nacional. Por ello, las reacciones que se acumularon llevan a un discurso que se puede reconstruir. Muchos usuarios que han tomado este asunto como importante, indican que primero fue el director el que le pidió disculpas a Ángela. Y posteriormente, casi a la par lo hizo la modelo mexicana, pero en todo esto se indicaba silencio de la joven cantante.

Al menos hasta el reporte del comunicador Gabo Cuevas, que en el programa (Dulce y Picosito) que comparte con Ana Lucía Salazar, afirmó que Ángela Aguilar se contactó con Dagna Mata para hablar sobre el tan mencionado caso. “Sé de muy buena fuente que Angelita ya le escribió a la hermana. Y no le escribió para decirle precisamente ‘wow, qué padre trabajo’ ¿pero ella qué culpa tiene?”.

Sin embargo, este periodista no indicó específicamente cuáles fueron las palabras de Ángela, que ha sido objeto de burlas por la elección de casting que hicieron para el material audiovisual de la canción del Forajido. Sin embargo, se ha insistido en que la joven de la dinastía Aguilar ha tenido días bastante pesados.

¿Qué se sabe de Ángela Aguilar y Dagna Mata hasta el momento?

Obviamente el tema ha trascendido fronteras, todos han hablado de ello y algo que se destaca es la forma tan activa en la que la modelo ha encontrado presencia en los medios. Ella asegura que de cierta forma el trabajo con Nodal salió todo mal. Dagna Mata afirmó que trataron de silenciarla, que no le habían pagado y que ya estaría moviendo un tema legal contra el artista.

Mientras que también se indica que Pepe Aguilar estaría furioso con Christian por una situación que puso a su amada hija en una perspectiva de burla nacional… de nueva cuenta.