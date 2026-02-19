La técnica Soap brows de maquillaje de cejas para una apariencia natural

Las cejas son el marco de la mirada por lo que es importante siempre lucirlas de la mejor manera. En el universo del maquillaje son muy tenidas en cuenta y en este caso se ha vuelto tendencia el efecto “soap brows”.

En medio de la reforma judicial, dólar se dispara a 20.44 pesos por la reforma judicial

Este método de maquillaje consiste en utilizar un producto muy común que es el jabón, ya que ayuda a obtener estructuras pulidas y flexibles sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas ni productos costosos.

¿En qué conste la técnica de maquillaje de cejas soap brows?

La técnica básicamente consiste en peinar los vellos de la ceja utilizando un cepillo impregnado con jabón transparente. Esto ayudará a que tengas volumen y fijación de larga duración. Es una técnica tan simple, pero efectiva que ha logrado atrapar a las celebridades.

Además, podrás disfrutar de un efecto lifting visual que realza la expresión facial ya que permite que cada persona adapte la forma y la densidad de sus cejas a la fisonomía de su rostro.

Para poder llevar a cabo este efecto soap brows, tienes que disponer de los siguientes elementos:



Cepillo pequeño de cejas o spoolie

Agua o spray facial para humedecer el cepillo

Logra una gran definición.

El procedimiento es el siguiente:

1. Humedecer levemente el cepillo.

2. Frotar el cepillo sobre el jabón hasta generar espuma ligera.

3. Peinar las cejas hacia arriba y hacia afuera, seccionando mechón por mechón.

4. Utilizar la punta del cepillo o los dedos para dar la forma final y fijar el diseño elegido.

5. Si existen espacios menos densos, rellenar previamente con lápiz de cejas de tono similar al cabello natural.

Esta es una técnica que se adapta a tu ceja y ayuda a obtener una mayor densidad visual, pero si tienes las cejas pobladas pues ayuda a obtener un orden y definición sin saturar el rostro. Esto no es todo ya que te permite obtener diferentes estilos siempre respetando la estructura natural y la armonía facial.

