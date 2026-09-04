Natanael Cano llama la atención por su actitud y desata rumores sobre su supuesto estado inconveniente

El cantante mexicano Natanael Cano llamó la atención por su peculiar comportamiento durante su llegada a una ceremonia realizada en España, donde algunos internautas comenzaron a especular que se habría presentado aparentemente en estado inconveniente.

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De acuerdo con la imágenes que se han viralizado en las redes sociales, el intérprete de corridos tumbados protagonizó un momento único cuando a su llegada al evento realizado en el Auditorio Starlite Marbella este 3 de septiembre en Málaga, fue fuera de lo normal en el que también estuvo involucrado su colega Gabito Ballesteros.

¿Por qué especulan que Natanael Cano llegó en estado inconveniente?

Según las especulaciones de los usuarios nacieron en el momento en que los artistas caminaban por la alfombra roja. En los videos difundidos se ve como Ballesteros se detuvo para posar ante los fotógrafos, mientras Natanael continuó caminando, sin embargo, al pasar al frente de las cámaras tuvo que ser llamado por su compañero en repetidas ocasiones para que se detuviera para posar para las fotografías, asimismo, hay quienes indican que se le ve un poco desorientado y al momento de hablar no se le entiende.

Debido a la insistencia para que prestara atención a los medios, algunos usuarios interpretaron sus movimientos como señales de que presuntamente habría ingerido alcohol antes de llegar a la ceremonia.

Incluso, otros videos que muestran su participación sobre el escenario ha provocado que se alimenten todavía más las versiones de su estado de salud en ese momento, pues se le pudo ver con un vaso en la mano durante su presentación, además, que su pronunciación no era normal. Sin embargo, no se ha confirmado qué contenía la bebida ni que el cantante estuviera bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, también hay oponiones que defienden al artista y señalaron que es común verlo en sus presentaciones con un vaso.

¿Cuál ha sido la reacción de Natanael Cano?

Hasta el momento, Natanael Cano no ha ofrecido una declaración pública para aclarar las especulaciones sobre su supuesto estado inconveniente, ni su equipo de trabajo ha expresado alguna postura sobre estas especulaciones.