Strawberry makeup: la tendencia fresca que domina 2026

La tendencia del strawberry makeup ha llegado para quedarse, especialmente durante la temporada de calor este 2026, cuando los looks naturales que simulan estar bronceada adquieren popularidad entre celebridades y el público en general.

El maquillaje de fresa recibe este nombre porque está inspirado en un aspecto ligeramente sonrojado, que busca proyectar una imagen fresca y juvenil, algo que de la sensación de que se acaba de pasar una tarde bajo el sol del verano.

Cómo conseguir el strawberry makeup en tendencia este 2026

Conseguir este look es bastante sencillo porque se basa en la tendencia del "menos es más", solo es necesario llevar a cabo el siguiente proceso, paso a paso:

Piel natural y radiante

La base del strawberry makeup se consigue con una tinta de poca cobertura|Pinterest

Se obtiene con una base de cobertura ligera que permita que la piel conserve su brillo natural, pero empareje el tono y difumine algunas imperfecciones que aportan cansancio al rostro. Se puede complementar con corrector en áreas específicas para darle un acabado húmedo y luminoso al rostro.

El rubor como protagonista

El maquillaje strawberry tiene al rubor rojizo como protagonista del look|Pinterest

En el strawberry makeup, el rubor toma el protagonismo y se considera el paso más importante de este estilo. Se elijen tonos rojos y el producto se aplica de manera abundante en las mejillas y en el puente de la nariz, para simular que es un bronceado natural.

Pecas falsas

Si ya tienes pecas, no las cubras con la base. Y si no tienes, puedes agregar algunas falsas para complementar el look. Consíguelas con un lápiz o un delineador café, pero no las hagas demasiado acentuadas pues podrían acabar con el aspecto natural del maquillaje.

Labios naturales

Los labios del strawberry look deben ser rojos y difuminados hacia afuera|Pinterest

El look de strawberry makeup opta por maquillar los labios inspirándose en cómo lucen cuando han mordido una fresa. Se busca dar un aspecto jugoso y rojizo que resalte la boca sin que esta se convierta en el centro de atención.

El look se consigue con una tinta en tono rojo que se coloca al centro de los labios y posteriormente se difumina hacia afuera.

