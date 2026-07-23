Tablas de multiplicar de Las Guerreras K-pop en PDF para imprimir

El fin del ciclo escolar llegó a su fin, por lo que los pequeños tendrán poco más de un mes de vacaciones de verano, ya que el calendario de educación básica indica que regresan a las aulas hasta el 31 de agosto. Pero una de las maneras de mantenerlos entretenidos es hacer manualidades o ponerlos a estudiar las tablas de multiplicar, pero qué mejor manera que con las Guerreras K-pop en PDF para imprimir.

El mantener entretenidos a los niños en este periodo vacacional no es tarea sencilla, pues deberás buscar la manera de que no estén pegados todo el día a los dispositivos electrónicos. Una, son las 4 ideas de manualidades de KPop Demon Hunters y la otra, ponerlos a estudiar, por tiempos cortos, a fin de que regresen preparados a la escuela.

Manualidades para niños de 8 a 12 años: ideas para que no se aburran estas vacaciones|IA

Cualidades de las tablas de multiplicar de Las Guerreras K-pop

Las tablas de multiplicar con personajes, como en este caso son Las Guerreras K-pop, hacen el estudio más fácil y divertido. Lo mejor de todo es que estas propuestas tienen 3 beneficios para el aprendizaje de los pequeños, como lo son:



Atraen la atención de los niños por las imágenes, ya que no solo son números

la atención de los niños por las imágenes, ya que no solo son números Ayudan a recordar los números al asociarlos con imágenes

a recordar los números al asociarlos con imágenes Hacen que el estudio no sea una obligación, sino un tiempo en el que se juega aprendiendo.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta otros puntos que podrían ser negativos, como el usar tonos llamativos, ya que eso podría distraer a los pequeños. Asimismo, verificar que los números sean grandes y deben estar a un costado de la imagen, con el objetivo de que el niño pueda relacionarlos con su personaje favorito.

Toca la imagen para ver el PDF de las tablas de multiplicar de Las GuerrerasK-pop



El regreso a clases

Los pequeños de educación básica, que abarca desde preescolar, primaria y secundaria, tendrán un largo periodo vacacional de poco más de un mes, puesto que las clases culminaron la segunda semana de julio y volverán a las aulas hasta el 31 de agosto.