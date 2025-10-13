Receta: Chocolate en agua, la bebida ancestral para disfrutar del frío y de un pan de muerto

Con la llegada del frío y el pan de muerto a todas las tiendas, muchos buscamos las mejores bebidas para disfrutar de ambos elementos. Existen muchas opciones, pero la mejor de todas es sin dudas el chocolate en agua, una bebida ancestral que sigue siendo consumida por el público.

Aunque es un elixir antiguo, es usual que algunas personas no sepan su preparación, por eso te explicaremos la receta sencilla para hacerlo. Su proceso es muy fácil y se convertirá en tu preparación favorita de la semana.

¿Cómo se prepara el chocolate en agua?

Ingredientes:

2 tabletas de chocolate

4 tazas de agua purificada

1 rama de canela

Azúcar al gusto

Preparación:

La receta de chocolate en agua es más sencilla de lo que parece. En una olla coloca el agua y la canela, dejamos calentar. Trocea las tabletas de chocolate, esto favorecerá a agilizar su disolución al momento de colocarlos en el agua. En el momento en que empiece a hervir, agregamos las tabletas de chocolate. Con un molinillo comienza a batir hasta disolver el chocolate. Agrega la cantidad de azúcar que quieras. Prueba constantemente hasta encontrar el nivel de dulzor. Cuando tenga el sabor y espuma deseada, sacamos del fuego y servimos. Ahora disfruta la bebida ancestral junto a tu pan de muerto.

¿Cómo lograr un chocolate en agua perfecto?

Como ya pudiste ver, la receta de chocolate en agua es más fácil de lo que parece. Aun así, existen consejos que son indispensables, los cuales nos ayudarán a tener una bebida ancestral con consistencia y con un buen sabor, además de agilizar su proceso. Considera lo siguiente:

Parte el chocolate en pequeños trozos, lograrás disolverlo en su totalidad, disminuyendo los tiempos de realización y evitando grumos no deseados.

Para una mejor espuma, bate con el molinillo durante 3 minutos consecutivos.

No dejes hervir la bebida, ya que afecta su sabor. Ten cuidado con la temperatura que usas.

Además de usar canela, también puedes emplear vainilla para aromatizar la bebida ancestral .

. 50 gramos por cada taza de agua.

Una vez que tengas tu bebida, guarda la receta para que lo puedas disfrutar con el pan de muerto u otra pieza dulce, ya sea que lo hagas en la mañana o en la noche. No dejes pasar la oportunidad para que puedas disfrutar de su sabor.