Técnica paso a paso para conseguir un maquillaje de ojos profesional en casa

Se acerca el primer fin de semana de septiembre y de seguro habrá algún evento para destacarnos. Esto en referencia a nuestra imagen ya que quizás sea la ocasión perfecta para estrenar una prenda de vestir, lucir un nuevo corte de cabello, cambiar el diseño de nuestras uñas o llevar nuestro maquillaje a otro nivel.

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En este último punto, no hay dudas de que el maquillaje es la herramienta por excelencia en el mundo de la belleza. Además, no se trata de algo exclusivo de momentos especiales, sino que los cosméticos que nos ayudan a vernos bien pueden utilizarse a diario.

Importancia del maquillaje de ojos

Ya que el universo del maquillaje es tan amplio, el protagonismo en esta oportunidad se los llevan los ojos ya que embellecerlos a través del uso de cosméticos va más allá de la estética. Los expertos del rubro precisan que es una de las herramientas más potentes en la cosmetología para transformar la expresión facial, potenciar la mirada y proyectar comunicación no verbal.

El maquillaje de ojos es considerado como el punto focal del rostro y algo fundamental para estructurar las facciones, corregir la asimetría y resaltar el color natural del iris mediante la teoría del color. Además, se le atribuye un fuerte valor psicológico y comunicativo por lo que actúa como una poderosa herramienta de autoexpresión y confianza.

Maquillaje de ojos profesional

Teniendo en cuenta su importancia, hoy queremos ayudarte a descubrir de otra manera cómo puedes llevar el maquillaje de ojos a un nivel profesional en tu propia casa. Según precisan los expertos en belleza, conseguirlo requiere preparar la piel correctamente, difuminar con precisión y trabajar por capas para dar profundidad, tal como se detalla en la siguiente guía:

Herramientas

Pincel difuminador (de pelo suelto y cónico).

Pincel plano (para depositar el color o sombras con brillo).

Pincel biselado fino (para delineado o detalles).

Paso a paso

Preparación del párpado

