Técnica paso a paso para conseguir un maquillaje de ojos profesional en casa
Maquillaje profesional en casa. Descubre la técnica definitiva y fácil para lucir ojos espléndidos cada día.
Se acerca el primer fin de semana de septiembre y de seguro habrá algún evento para destacarnos. Esto en referencia a nuestra imagen ya que quizás sea la ocasión perfecta para estrenar una prenda de vestir, lucir un nuevo corte de cabello, cambiar el diseño de nuestras uñas o llevar nuestro maquillaje a otro nivel.
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En este último punto, no hay dudas de que el maquillaje es la herramienta por excelencia en el mundo de la belleza. Además, no se trata de algo exclusivo de momentos especiales, sino que los cosméticos que nos ayudan a vernos bien pueden utilizarse a diario.
Importancia del maquillaje de ojos
Ya que el universo del maquillaje es tan amplio, el protagonismo en esta oportunidad se los llevan los ojos ya que embellecerlos a través del uso de cosméticos va más allá de la estética. Los expertos del rubro precisan que es una de las herramientas más potentes en la cosmetología para transformar la expresión facial, potenciar la mirada y proyectar comunicación no verbal.
@inmakeup_ Al final me emocioné un poquito con los ojos 🥹😂 #makeupartist #explorepage✨ #makeuphacks #explore #makeuptutorial #tutorial ♬ sonido original - Inma Azaña
El maquillaje de ojos es considerado como el punto focal del rostro y algo fundamental para estructurar las facciones, corregir la asimetría y resaltar el color natural del iris mediante la teoría del color. Además, se le atribuye un fuerte valor psicológico y comunicativo por lo que actúa como una poderosa herramienta de autoexpresión y confianza.
Maquillaje de ojos profesional
Teniendo en cuenta su importancia, hoy queremos ayudarte a descubrir de otra manera cómo puedes llevar el maquillaje de ojos a un nivel profesional en tu propia casa. Según precisan los expertos en belleza, conseguirlo requiere preparar la piel correctamente, difuminar con precisión y trabajar por capas para dar profundidad, tal como se detalla en la siguiente guía:
Herramientas
- Pincel difuminador (de pelo suelto y cónico).
- Pincel plano (para depositar el color o sombras con brillo).
- Pincel biselado fino (para delineado o detalles).
Paso a paso
Preparación del párpado
- Aplica una capa muy fina de prebase para ojos (primer) o un corrector cremoso sobre todo el párpado. Sella con una pincelada suave de polvo traslúcido o una sombra beige mate. Esto equipara el tono y permite que las sombras se difuminen sin parches.
- Tono de transición (Cuenca del ojo): Con el pincel difuminador, toma una sombra mate en tono café claro o terracota. Aplícala justo en la cuenca (el pliegue donde se hunde el ojo) haciendo movimientos de parabrisas de lado a lado. Este tono dará profundidad y servirá de degradado.
- Profundización (V externa): Usa una sombra un tono más oscura (marrón medio o chocolate) y con el mismo pincel o uno más pequeño, aplícala en la esquina exterior del ojo formando una "V" tumbada (> o <). Difumina suavemente hacia adentro sin cubrir todo el párpado móvil.
- Luz en el párpado móvil: Con el pincel plano (o con la yema del dedo para mayor pigmentación), aplica la sombra principal (mate, satinada o un tono dorado/champán) desde el lagrimal hasta el centro del párpado móvil, integrando el borde con la sombra oscura de la esquina exterior.
- Párpado inferior: Con un pincel pequeño o biselado, aplica la primera sombra de transición a lo largo de las pestañas inferiores. En el tercio exterior, añade un toque de la sombra oscura para unir la parte superior con la inferior y rasgar la mirada.
- Delineado e iluminación: Delinea la línea superior de las pestañas con sombra negra/marrón o delineador en gel. Aplica un toque de sombra clara satinada o iluminador en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja para abrir la mirada.
- Máscara de pestañas: Riza las pestañas desde la base y aplica dos capas de máscara con movimientos en zig-zag desde la raíz hasta las puntas.