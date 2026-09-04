5 mejores fondos de pantalla de Plim Plim para colocar en la Tablet de tu hija o hijo

Plim Plim es uno de los personajes infantiles más querido por los más chicos por lo que es una buena opción para colocarlo como fondo de pantalla en la tablet de tu hija o hijo.

“Tú sí eres hipócrita": La fuerte acusación de Luis a Abelardo durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)

Aquí te vamos a dejar las mejores opciones para que puedas personalizar este elemento tecnológico de la mejor manera. Su Tablet estará llena de magia y diversión.

¿Cuáles son los fondos de pantalla de Plim Plim?

Plim Plim clásico con magia:

La primera opción es colocar un fondo colorido que se centre en el payaso Plim Plim por lo que es perfecto para transmitir alegría cuando prendan su pantalla. Puedes explorar opciones similares en la colección de WallpaperAccess.

Plim Plim con globos

Otra opción es este diseño ideal que se encuentra lleno de texturas suaves que se adapta al formato horizontal de las Tablets.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Plim Plim y Hoggie (Aram Sam Sam):

Aquí tenemos una idea si a tu pequeño le gusta bailar las canciones de este personaje. El fondo puede incluir al tierno cerdito Hoggie y está disponible directamente en Wallpapers.com.

El circo de Plim Plim

El circo es un infaltable por lo que puedes conseguir un fondo donde aparezca la carpa de circo, con nubes y estrellas en tonos pastel. Lo ideal es que no sature la vista y permita ver los íconos perfectamente. Puedes encontrar inspiración para este estilo en Pinterest.

Plim Plim junto a todos sus amigos

Por último, tenemos esta idea en la que es una imagen grupal donde aparecen Tui, Mei-Li, Bam, Acuarella y Hoggie reunidos, excelente para los fanáticos de todo el elenco. Revisa más alternativas en las galerías de Pinterest.

Esta imagen es muy tierna.|Pinterest

¿Dónde conseguir los fondos de pantalla?

Si quieres que el fondo de pantalla tenga calidad y resolución, pues te recomendamos visitar los sitios especializados en el tema como son Wallpapers.com o el tablero temático de Pinterest. Las descargas son gratuitas y se adaptan a la pantalla de la Tablet.