Temblor HOY: El paso a paso para revisar si tu perrito o gatito no tiene ESTRÉS por la alerta sísmica o el sismo de hoy con epicentro en Guerrero

Esta mañana se registró un fuerte temblor en México y la alerta sísmica, como siempre, fue un gran susto para todos, contando a los gatitos y a los perritos del hogar, quienes pueden presentar estrés por el fuerte ruido de dicha alerta, el cual se puede reflejar desde el miedo y ansiedad, ya que ellos tienen el oído más sensible que el de los humanos.

Hoy te contamos el paso a paso de lo que debes hacer para revisar a tus mascotas y saber si tienen alguna afectación tras el intenso ruido de la alerta sísmica y, además, te damos algunos consejos para que puedas ayudarlos.

Observa a tu mascota por al menos una hora

El primer paso que debes seguir es observar a tu perro o gato por un tiempo, ya que desde ahí puedes saber si presenta signos de ansiedad; unos de ellos son salivar en exceso, respirar agitado, temblar, jadear, esconderse y algunos pueden llegar a presentar agresividad. La observación es la clave para saber qué hacer en ese momento.

Reduce a tus mascotas a la exposición al ruido

Sabemos que el oído de los animales es más susceptible que el de los humanos y no solo la alerta sísmica los puede afectar, sino también factores como el ruido de los autos y hasta los cuetes. Una de las prácticas que debes seguir para reducir el estrés en tus mascotas es aislarlos del ruido fuerte y tenerlos en un lugar que les parezca placentero y seguro.

Desensibilización del ruido para los perros y gatos

Seguramente, este es uno de los pasos más difíciles de seguir, pero puede ser uno de los mejores si lo practicas correctamente. Se trata de exponer gradualmente a tu mascota al ruido que le cause miedo; esto no quiere decir que sea a la misma magnitud de una situación normal, sino que puedes exponerlo en niveles bajos a cierto tipo de ruidos para que se vaya acostumbrando; esto causará un condicionamiento y desensibilización.

Medicación en casos severos de estrés en las mascotas

Si ves a tu mascota muy afectada tras la alerta sísmica o cualquier ruido fuerte y no has conseguido que vuelva a la normalidad o si el estrés ha modificado su estilo de vida, debes acudir con un profesional. El veterinario podrá orientarte para poder medicar a tu perro o gato para aliviar los síntomas agudos que puedan presentar.

