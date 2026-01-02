Temblor hoy 2 de enero de 2025 en CDMX: El artefacto que tienes en casa y que te ayudará a revisar si tienes daños estructurales por el temblor y cómo utilizarlo

Este 2 de enero de 2026 iniciamos el año con un buen susto: un sismo de magnitud 6.5 (preliminar) según la escala Richter. Además de mantener la calma, algo que debemos hacer tras el movimiento telúrico es revisar el estado de nuestros hogares, y en tu casa hay un artefacto que puede resultarte de muchísima ayuda. Se trata de un simple lápiz, que te diremos cómo aprovechar.

Cómo usar un lápiz para revisar posibles daños estructurales en tu casa después de un sismo

Un lápiz puede convertirse en una herramienta útil para poder dimensionar la gravedad de una grieta en tu hogar después de un temblor como el que tuvimos el 2 de enero de 2026 en CDMX. Básicamente, puedes utilizarlo para medir qué tan ancha o profunda es una grieta en los muros de tu casa; es decir, si el lápiz cabe a lo ancho y qué tan lejos puedes insertarlo en la grieta.

Recuerda que una grieta menor a medio milímetro suele considerarse superficial, pero si es mayor puede ser indicativo de un daño estructural. De la misma manera, una grieta profunda donde tu lápiz puede insertarse considerablemente, requiere que una persona profesional en la materia acuda a tu casa para revisar.

El lápiz es una herramienta más y forma parte de las medidas de seguridad que todos podemos hacer después de un sismo, pero no sustituye la evaluación de un experto. Si crees que tu hogar podría tener daños estructurales, debes comunicarte inmediatamente con las autoridades.