Mantenerte activa durante el verano es posible si se adoptan hábitos saludables y sencillos como hidratarse correctamente, consumir comidas frescas y ligeras, realizar actividad física adaptada a las altas temperaturas, dormir lo suficiente y protegerse del sol. Estas prácticas, respaldadas por especialistas en salud y bienestar, ayudan al organismo a enfrentar mejor el calor y favorecen una mejor calidad de vida.

¿Lara Campos y Belinda? La protagonista de Matilda confiesa que sueña con una colaboración

Con la llegada de las temperaturas elevadas, el cuerpo necesita adaptarse a nuevas condiciones ambientales. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos coinciden en que pequeños cambios en la rutina diaria pueden prevenir problemas relacionados con el calor y mantener un buen estado físico durante toda la temporada.

¿Cuáles son los 5 hábitos para mantenerte activa y saludable este verano?

Los especialistas recomiendan incorporar estas prácticas a la rutina diaria para afrontar el verano de forma segura y con más vitalidad.



Mantén una buena hidratación: bebe agua de manera frecuente, incluso antes de sentir sed. La OMS recuerda que las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos mediante la transpiración, por lo que es importante reponerlos durante todo el día. También pueden incluirse frutas con alto contenido de agua, como sandía, melón, naranja o pepino. Elige comidas frescas y ligeras: prioriza ensaladas, verduras, frutas, legumbres y proteínas magras como pescado o pollo. La Academia de Nutrición y Dietética explica que las comidas muy pesadas pueden aumentar la sensación de calor y dificultar la digestión durante los días más calurosos. Realiza actividad física sin exigirte de más: mantenerse en movimiento sigue siendo fundamental, pero conviene adaptar la intensidad del ejercicio. Caminar, nadar, practicar yoga o andar en bicicleta durante las primeras horas de la mañana o al atardecer ayuda a evitar el exceso de calor y reduce el riesgo de deshidratación. Descansa lo suficiente: dormir entre 7 y 9 horas por noche favorece la recuperación física y mental. La National Sleep Foundation señala que el descanso adecuado contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico, al rendimiento diario y al equilibrio del organismo. Protégete del sol: utiliza protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior, ropa ligera, sombrero y gafas con protección UV. La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación para reducir el riesgo de quemaduras y daños en la piel.

¿Por qué estos hábitos son importantes durante el verano?

El calor puede generar un mayor desgaste físico, especialmente cuando se combina con actividades al aire libre. Por ello, los expertos insisten en que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de esta época del año. Algunos beneficios de incorporar estos hábitos son:



Mejor regulación de la temperatura corporal: una hidratación adecuada y una alimentación equilibrada ayudan al organismo a responder mejor frente al calor.

una hidratación adecuada y una alimentación equilibrada ayudan al organismo a responder mejor frente al calor. Más energía durante el día: el ejercicio moderado y una dieta rica en alimentos frescos favorecen el bienestar físico sin generar una carga excesiva para el cuerpo.

el ejercicio moderado y una dieta rica en alimentos frescos favorecen el bienestar físico sin generar una carga excesiva para el cuerpo. Menor riesgo de problemas relacionados con el calor: seguir las recomendaciones de organismos como la OMS y los CDC contribuye a prevenir la deshidratación, el agotamiento por calor y otros trastornos asociados a las altas temperaturas.

seguir las recomendaciones de organismos como la OMS y los CDC contribuye a prevenir la deshidratación, el agotamiento por calor y otros trastornos asociados a las altas temperaturas. Mayor bienestar integral: descansar bien y proteger la piel permiten disfrutar de las actividades propias del verano con mayor comodidad y seguridad.

La Organización Mundial de la Salud destaca que la combinación de hidratación, alimentación saludable, actividad física regular y protección frente al calor constituye una de las mejores estrategias para preservar la salud durante el verano. Adoptar estos 5 hábitos no solo ayuda a afrontar las altas temperaturas, sino que también favorece un estilo de vida activo y equilibrado durante toda la temporada.