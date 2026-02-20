Dile adiós a los tenis de suelas enormes, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

El 2026 se está caracterizando por ser un año en el que la moda parece que avanzará con una gran cantidad de nuevas tendencias. Prendas y calzados modernos, la recuperación de algunos clásicos y la reinterpretación de ciertos estilos marcarán a este nuevo año.

El próximo mes, el hemisferio norte le dará la bienvenida a la primavera y, de acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), “el calzado en México no solo cambia de color, sino que redefine sus formas”. Es en este punto que algunas tendencias están marcando el fin de los tenis de suelas enormes.

¿Adiós a los tenis de suelas enormes?

La aplicación Gemini señala que “la clave para esta temporada es el ‘lujo cómodo’ y una nostalgia muy marcada por los años 90 y 2000, pero con materiales mucho más sofisticados”. Además, advierte que “parece que estamos presenciando el fin de la era de los chunky sneakers o ‘tenis de papá’”.

Los chunky sneakers hacen referencia a los tenis de suelas exageradas y siluetas maximalistas pero, “como moda es cíclica, después de años, la primavera de 2026 apuesta por el minimalismo retro y la ligereza”. Por lo tanto, se avecina el adiós a estos queridos calzados.

¿Qué tendencia se impone esta primavera?

Gemini remarca que “los chunky sneakers, a diferencia de los tenis minimalistas o de running tradicionales, estos buscan llamar la atención y priorizar el volumen sobre la sutileza”. Sin embargo, la primavera 2026 les dirá adiós porque “la tendencia que viene a reclamar el trono es el calzado de perfil bajo (slim sneakers)”, afirma la IA.

La Inteligencia Artificial precisa que “estamos pasando del volumen extremo a la sencillez técnica y elegante”. Es por eso que detalló qué es lo que veremos en las calles en la primavera 2026:

