4 texturas clave para lograr un cuarto aesthetic y superacogedor

¿Estás redecorando tu cuarto y quieres conseguir que tu recámara se vuelva ese santuario perfecto para el descanso, pasarla bonito y que además sea aesthetic y muy moderno? Pues si quieres lograr crear ese ambiente acogedor, las texturas son el secreto que muchos pasan por alto. Más allá de los colores o muebles, debes tomar en cuenta que combinar materiales como telas suaves, madera o fibras naturales puede hacer que tu espacio se sienta cálido, moderno y mucho más cómodo con solo verlo.

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4 texturas clave que harán de tu cuarto tu bellísimo santuario

Si quieres lograr ese efecto en el diseño de tu cuarto, toma en cuenta los siguientes detalles:

1. Textiles suaves: Si tu objetivo es crear un ambiente acogedor, piensa en cobijas, cojines o alfombras tipo peluche. No solo dan comodidad, ayudan a que los espacios se sientan más cálidos y habitables.

Usa cortinas que cubran la luz exterios.|(ESPECIAL/Pinterest/Canva)

2. Fibras naturales: Colocar materiales como el mimbre, ratán o lino aporta un aire natural que, además, está muy en tendencia. Si eres amante de las plantas, este estilo es perfecto para ti, pues crea un ambiente relajante si las mezclas.

4 ideas para renovar tu cuarto usando solo cosas recicladas|Pinterest

3. Madera: La madera es un material clave que ayuda mucho a crear la sensación de hogar. Ya sea con muebles, repisas o detalles, convierte un cuarto frío en un lugar cálido y relajante.

4 ideas para renovar tu cuarto usando solo cosas recicladas|Pinterest

4. Superficies mate y luz cálida: Las texturas también las tienes que ver en los acabados. Crear superficies mate y la iluminación cálida crean una atmósfera suave y relajante. Recuerda, evita por completo los brillos excesivos.

La recámara que Elektra tiene con descuento es fácil de combinar gracias a sus acabados|Elektra

La clave: combinar sin saturar

Sí, los materiales y texturas ayudan mucho a crear esa sensación, pero la base de todo es una buena combinación. Si logras equilibrar estas texturas, tu espacio se verá bonito y se sentirá muy acogedor. Lo importante es que te guste y te diviertas mientras transformas tu espacio.