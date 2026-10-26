3 tintes cobrizos para afinar el rostro y destacar los pómulos
Efecto contouring. Los 3 tintes de cabello cobrizos para estilizar el rostro y definir pómulos.
El inicio de un nuevo ciclo mensual representa el momento ideal para renovar nuestra energía y proyectar una imagen fresca. Por lo tanto, cambiar el color de cabello en estas fechas previas a noviembre puede funcionar como un ritual de transformación personal.
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Para muchas personas, renovar el estilo de su cabello ayuda a cerrar etapas y recibir el periodo con una actitud renovada y mayor confianza frente al espejo. Es en este punto que el cambio en el color del cabello se convierte en una gran decisión.
Beneficios de los tintes cobrizos
A la hora de elegir un color para el cabello, la gama de tonos es muy amplia y las tendencias de la moda imponen cierta presión. De todos modos, hoy ponemos de relieve a los tonos cobrizos ya que se han consolidado como una de las opciones más versátiles y favorecedoras dentro de la coloración actual.
Estos matices cálidos, señalan desde el rubro, tienen la capacidad única de aportar luminosidad inmediata al rostro, revitalizar la piel apagada y crear una sensación de volumen y profundidad que rejuvenece cualquier tipo de corte.
Los mejores tintes cobrizos
Tras conocer los beneficios de los tintes cobrizos, te presentamos a continuación tres opciones para lograr un efecto visual de contouring capilar. El objetivo es que estilice las facciones y resalte los pómulos:
- Cobrizo Dorado Claro (Copper Blonde): Este tono combina la calidez del cobre con reflejos dorados muy luminosos. Al aplicarlo con la técnica de money piece (aclarando los mechones que enmarcan el rostro), se crea una ilusión de luz que ensancha la parte superior y afina ópticamente la barbilla, logrando un equilibrio perfecto que define los pómulos.
- Cobrizo Intenso o Vibrante (True Copper): Un clásico audaz y lleno de personalidad. Su alta pigmentación absorbe y refleja la luz de manera uniforme, aportando dimensión a los laterales del rostro. Si se lleva con capas suaves que caigan a la altura de las mejillas, el contraste de color crea un sombreado natural que realza y eleva la estructura ósea.
- Cobrizo Acolchado o Caoba Suave (Auburn/Spiced Copper): Con matices ligeramente más oscuros y terrosos, este tono aporta profundidad y sofisticación. Es ideal para pieles de subtono cálido o neutro; al concentrar la mayor intensidad de color en los contornos inferiores y degradar hacia la coronilla, ayuda a estilizar las caras redondas o cuadradas, definiendo con elegancia la zona de los pómulos.