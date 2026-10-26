3 tintes cobrizos para afinar el rostro y destacar los pómulos

El inicio de un nuevo ciclo mensual representa el momento ideal para renovar nuestra energía y proyectar una imagen fresca. Por lo tanto, cambiar el color de cabello en estas fechas previas a noviembre puede funcionar como un ritual de transformación personal.

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Para muchas personas, renovar el estilo de su cabello ayuda a cerrar etapas y recibir el periodo con una actitud renovada y mayor confianza frente al espejo. Es en este punto que el cambio en el color del cabello se convierte en una gran decisión.

Beneficios de los tintes cobrizos

A la hora de elegir un color para el cabello, la gama de tonos es muy amplia y las tendencias de la moda imponen cierta presión. De todos modos, hoy ponemos de relieve a los tonos cobrizos ya que se han consolidado como una de las opciones más versátiles y favorecedoras dentro de la coloración actual.

Estos matices cálidos, señalan desde el rubro, tienen la capacidad única de aportar luminosidad inmediata al rostro, revitalizar la piel apagada y crear una sensación de volumen y profundidad que rejuvenece cualquier tipo de corte.

Los mejores tintes cobrizos

Tras conocer los beneficios de los tintes cobrizos, te presentamos a continuación tres opciones para lograr un efecto visual de contouring capilar. El objetivo es que estilice las facciones y resalte los pómulos:

