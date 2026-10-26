Mientras hoy la Coca-Cola en México es una bebida, en la antigüedad se usaba como una medicina

Existen productos que son tan consumidos, que pasan a formar parte de la cotidianeidad y muy pocas veces se cuestiona su origen. Este es el caso de la Coca-Cola, un refresco que muchos consumen en México para acompañar sus comidas o refrescarse, pero no saben que antes de que se popularizara como una bebida, era utilizada como medicamento y podía conseguirse solamente en las farmacias.

Fue en el siglo XIX cuando la fórmula de esta soda se empleaba como remedio. De acuerdo con el sitio oficial de Coca-Cola, esta receta no se creó con la intención de ser un remedio, sino que fue el farmacéitico John S. Pemberton el que desarrolló los componentes y por eso se comercializaba como "tónico medicinal".

La Coca-Cola solía considerarse un “tónico” que ayudaba con los dolores de cabeza|Canva

¿Para qué servía la Coca-Cola como medicamento?

En términos generales, este refresco carbonatado no era una medicina tal cual que contrarrestara padecimientos. La receta de la Coca-Cola habría surgido con la intención de combatir la abstinencia al alcohol que en ese entonces se vivía en los Estados Unidos a causa de las prohibiciones locales implementadas, según explica un artículo de William V. Moore en la biblioteca digital EBSCO.

Esta fórmula que con el tiempo se haría tan famosa, contenía un jarabe obtenido a base de una mezcla de aceites, ácidos cítricos y azúcares. Además, la Coca-Cola ganó relevancia gracias a que había consumidores que la buscaban para aliviar dolores de cabeza y algunas dolencias, aunque no había evidencia científica de que sí tuviera efectos positivos.

La Coca-Cola fue inventada por un médico y años después se convirtió en una de las bebidas más famosas|Canva

Cuándo se inventó la Coca-Cola y cómo se hizo tan famoso este refresco

La primera vez que se comercializó este producto fue en mayo de 1886, en Atlanta. Debido a su origen, se le empezó a vender en una farmacia y su precio era de apenas cinco centavos. Luego de un tiempo vendido como "tónico medicinal", la transición a refresco se dio formalmente en el 1889, cuando Pemberton, el creador original, vendió la patente a la compañía Asa Griggs Candler.

Finalmente, en 1911 respondieron a una solicitud para que tuviera menos cafeína en sus componentes y fue así que se posicionó como una bebida refrescante que en la actualidad sigue siendo consumida en México y todo el mundo, de acuerdo con un artículo de Tasting Table. Sin embargo, ya es más que conocido el hecho de que la Coca-Cola NO funciona como medicamento y que su consumo debe ser moderado por la cantidad de azúcar que contiene.