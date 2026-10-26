Fernando Lozada llegó a su límite y se lo hizo saber a Julio Camejo durante una conversación en La Granja VIP. El participante confesó que está cansado de la situación que enfrenta dentro del reality y cuestionó que, pese a esforzarse por cumplir con sus responsabilidades y evitar las multas, las cosas no cambien para él. La charla subió de tono cuando Julio intentó convencerlo de que su comportamiento sí importa, pues considera que el público observa lo que ocurre dentro de la competencia. Sin embargo, Fernando le pidió que dejara de pensar por un momento en la audiencia y tratara de comprender lo que él está viviendo.

Fernando Lozada ya no quiere aguantar el hambre y advierte que seguirá cometiendo multas en La Granja VIP

Durante la conversación, Fernando explicó que siente que sus esfuerzos no han servido de mucho. Después de pasar tres semanas como peón, considera que trabajar y hacer las cosas bien no ha sido suficiente para cambiar su situación dentro de la competencia. Ante sus comentarios, Julio Camejo defendió la importancia de mantener una buena actitud y recordó que el público puede darse cuenta de quién cumple con sus responsabilidades. No obstante, Fernando insistió en que necesitaba que su compañero entendiera su cansancio, en lugar de concentrarse en la percepción de los espectadores.

Fernando Lozada CONFRONTA a Julio Camejo en La Granja VIP y no se guarda nada: “Ponte en mi lugar”|La Granja VIP

El participante también reconoció que la desesperación y el hambre influyeron en su decisión de cometer una multa el día anterior. Además, dejó claro que, si vuelve a tener hambre, podría repetir esa conducta, pues ya no está dispuesto a seguir soportando la situación sin buscar una manera de satisfacer sus necesidades. Por su parte, Julio le respondió que comprendía su cansancio y podía entender por qué se sentía así. Sin embargo, también le hizo ver que eso no significaba que debiera romper las reglas de la competencia.

Fernando Lozada CONFRONTA a Julio Camejo en La Granja VIP y no se guarda nada: “Ponte en mi lugar”|La Granja VIP

La conversación dejó al descubierto dos posturas distintas: mientras Fernando prioriza el desgaste que enfrenta día tras día, Julio insiste en que respetar las normas también es parte del juego. Así, el intercambio mostró la frustración de Fernando, quien siente que sus esfuerzos no han sido recompensados, y abrió el debate sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para dejar de pasar hambre dentro de La Granja VIP.