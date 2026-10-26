Uñas para Halloween 2026: 7 diseños que te puedes hacer en poco tiempo y se ven hermosos

Si la "Spooky Season" es de tus épocas preferidas en todo el año y ya te estás preparando para lucir aterradora, no te olvides de hacerte un manicure que vaya con la temática. Ya sea para una fiesta o para usar a diario, hay diseños de uñas inspiradas en Halloween 2026 que se ven increíbles y lo mejor de todo, se pueden hacer en casa porque no requieren de técnicas complicadas ni laboriosas.

Manicure fácil para hacer en casa: los mejores diseños de uñas de Halloween para la temporada

Uñas de Frankenstein . Los clásicos de terror tienen personajes emblemáticos que no pueden faltar en las decoraciones, como Frankenstein, que es una gran alternativa para hacer diseños de uñas tenebrosos . Solo necesitas una base verde y con un pincel fino, trazar sus ojos, boca y pelo. Para los tornillos que lo caracterizan, usa cuentas especiales para "nail art".



. Los clásicos de terror tienen personajes emblemáticos que no pueden faltar en las decoraciones, como Frankenstein, que es una gran alternativa para hacer . Solo necesitas una base verde y con un pincel fino, trazar sus ojos, boca y pelo. Para los tornillos que lo caracterizan, usa cuentas especiales para "nail art". Manicure para Halloween inspirado en brujas. Si prefieres una opción que combine con todo y puedas llevar hasta al trabajo sin verte informal, están las uñas minimalistas que tienen la temática de brujas. Pinta las uñas en color morado y deja un dedo libre para aplicar una base más clara, donde irá el sombrero representativo de estos seres.



Los diseños de uñas inspirados en Halloween son una gran alternativa para complementar tus looks |Pinterest

Diseños de uñas con murciélagos . Entre las tendencias de "nail art" más fuertes para el otoño 2026 manicure de Halloween con detalles alusivos a esta festividad, como murciélagos o las telarañas.



. Entre con detalles alusivos a esta festividad, como murciélagos o las telarañas. Manicure sencillo para Halloween 2026 . No hay nada más representativo de la "Spooky Season" que las calabazas con rostros aterradores que protagonizan la decoración y que ahora también se puede llevar en las manos. Pon una base nude en tus uñas y con un pincel delgado, dibuja la forma de la calabaza, agregando su tallo, ojos y boca. Puedes replicar esta idea en todos los dedos o solamente poner esmalte naranja con brillo.



. No hay nada más representativo de la "Spooky Season" que las calabazas con rostros aterradores que protagonizan la decoración y que ahora también se puede llevar en las manos. Pon una base nude en tus uñas y con un pincel delgado, dibuja la forma de la calabaza, agregando su tallo, ojos y boca. Puedes replicar esta idea en todos los dedos o solamente poner esmalte naranja con brillo. Uñas con figuras de vampiros. Siguiendo con las ideas de diseños de uñas originales para Halloween 2026, están los modelos que llevan la cara de Drácula. Aunque suena laborioso, en realidad solo tienes que elegir de qué color quieres que sea la base, aplicar el esmalte de manera uniforme y empezar los trazos una vez que seque. Aquí te será de mucha ayuda un puntero con el que puedas tomar barniz negro para hacer sus ojos y sus famosos colmillos.



Los diseños de uñas inspirados en Halloween son una gran alternativa para complementar tus looks |Pinterest

Manicure fácil con fantasmas . Para no cambiar por completo el estilo que sueles llevar en las manos y solamente adaptarlo a la temática, prueba con un manicure francés clásico para ir a una fiesta de disfraces o para ir a la escuela . El truco consiste en añadir algunos bordes irregulares para que parezcan las siluetas de fantasmas y añadir sus ojos y boca con un barniz negro.



. Para no cambiar por completo el estilo que sueles llevar en las manos y solamente adaptarlo a la temática, prueba con un . El truco consiste en añadir algunos bordes irregulares para que parezcan las siluetas de fantasmas y añadir sus ojos y boca con un barniz negro. Diseños de uñas discretos con temática de Halloween. Si no tienes mucho tiempo para hacerte el manicure y por eso prefieres modelos sencillos, entonces te encantarán los diseños de uñas para Halloween 2026 que se hacen en cinco minutos. Una apuesta infalible son los que llevan un solo tono liso, pero incluyen detalles alusivos a la festividad, como una araña o calavera, que se pueden hacer con un palillo.

