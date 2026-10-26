Las 4 plantas que florecen en octubre, noviembre y diciembre: tu jardín se verá colorido en invierno

¿Quieres que tu jardín se mantenga lleno de color durante los meses más fríos del año? Hay cuatro plantas que pueden ayudarte a conseguirlo: los crisantemos, los pensamientos, las dalias y las camelias. Sus flores aportan tonos amarillos, morados, rosas y rojos, pero lo más interesante es que, con los cuidados adecuados, puedes disfrutar de ellas durante el otoño e incluso parte del invierno.

De acuerdo con la guía de Gardenia, existen distintas flores de otoño capaces de mantener el jardín atractivo cuando las temperaturas comienzan a bajar. Elegir las especies adecuadas para tu clima y conocer su temporada de floración es clave para que tus espacios exteriores no pierdan vida al terminar el verano.

¿Por qué vale la pena poner estas 4 plantas en tu jardín?

1. Crisantemos: flores de otoño que llenan de color tu jardín

Los crisantemos son una de las plantas más populares para decorar jardines, terrazas y balcones durante octubre y noviembre. Sus flores pueden ser amarillas, blancas, naranjas, rosas, moradas o rojizas, por lo que resultan ideales para crear combinaciones llamativas en macetas y jardineras.

Para que florezcan durante más tiempo, colócalos en un sitio con buena iluminación y procura que la tierra tenga un drenaje adecuado. Necesitan riego regular, pero evita encharcar sus raíces. Si vives en una zona donde el invierno es frío, protégelos de las heladas intensas.

Crisantemos.|(Especial/Canva)

2. Pensamientos: pequeñas flores para los meses fríos

Los pensamientos son una excelente opción si buscas plantas con flores que resistan las temperaturas frescas. Sus pétalos suelen combinar dos o más colores, como violeta, amarillo, blanco y azul, y pueden aportar un toque alegre a las entradas de la casa, los balcones y los jardines pequeños.

Pensamientos.|(Especial/Canva)

La revista AD México también destaca distintas flores de otoño que ayudan a conservar el color en los espacios exteriores cuando se acerca el frío. Los pensamientos son una alternativa para quienes desean mantener sus macetas florecidas durante esta temporada.

Para cuidarlos, busca un lugar con buena luz solar y un sustrato que conserve algo de humedad sin acumular demasiada agua. En climas templados, pueden florecer durante el otoño y el invierno, aunque su desarrollo dependerá de las temperaturas de tu región.

3. Dalias: flores vistosas para un jardín lleno de vida

Las dalias destacan por sus flores grandes y sus numerosos pétalos, que pueden formar figuras redondeadas y muy decorativas. Existen variedades en tonos rojos, rosas, naranjas, amarillos y blancos, ideales para quienes quieren dar protagonismo a un rincón del jardín.

Dalias.|(Especial/Canva)

Aunque su floración suele extenderse desde el verano hasta el otoño, las dalias no son la opción más segura para mantener flores durante todo diciembre, especialmente en lugares con heladas. Si todavía están floreciendo en octubre o noviembre, aprovecha para lucirlas en macetas o directamente en el suelo.

Necesitan varias horas de sol y un suelo fértil con buen drenaje. Si las temperaturas bajan demasiado, los tubérculos pueden requerir protección o cuidados especiales según la variedad y el clima de tu zona.

4. Camelias: flores elegantes para el invierno

Si quieres una planta que destaque cuando muchas otras han dejado de florecer, las camelias son una gran alternativa. Algunas variedades comienzan a abrir sus flores en otoño, mientras que otras lo hacen durante el invierno, con pétalos blancos, rosas o rojos que contrastan con sus hojas verdes y brillantes.

Camelias.|(Especial/Canva)

Según la guía de El Mueble, hay plantas capaces de florecer durante los meses más fríos y mantener los espacios exteriores llenos de vida. Las camelias encajan muy bien en esta idea, aunque la época exacta de floración depende de la especie y de las condiciones ambientales.

Para que crezcan sanas, colócalas en semisombra, protégelas del sol intenso y utiliza un sustrato ligeramente ácido. Mantén la tierra húmeda, sin encharcarla, y evita los cambios bruscos de ubicación cuando estén formando sus capullos.

¿Cómo mantener tu jardín colorido durante el otoño y el invierno?

El secreto está en combinar plantas con distintas temporadas de floración. Los crisantemos y los pensamientos pueden aportar color durante el otoño y parte del invierno, mientras que las camelias destacan por su floración invernal. Las dalias, por su parte, son ideales para prolongar el espectáculo de flores durante los primeros meses de la temporada fría.

Antes de elegirlas, revisa las temperaturas habituales de tu ciudad, las horas de sol que recibe tu jardín y las necesidades de cada especie. Recuerda que no todas florecen en los mismos meses ni se comportan igual en todos los climas.

Con una buena selección de plantas y cuidados sencillos, puedes transformar tus macetas, balcones y espacios exteriores en rincones llenos de color, incluso cuando los días son más frescos.