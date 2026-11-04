3 tintes platinados para estilizar el cuello y dar sensación de estatura

El cambio de tono en el cabello es una de las herramientas más potentes y versátiles de la imagen personal. Los expertos en belleza remarcan que modificar el color de nuestro pelo no solo permite renovar la apariencia externa y aportar un aire de frescura, sino que también impacta de manera directa en la percepción del rostro y la figura.

Kunno RECLAMA a Manelyk y Bebeshita por las multas en La Granja VIP: “Me rapé en vano”

Es por lo señalado que un nuevo tono de cabello puede iluminar nuestra cara, disimular imperfecciones, resaltar la mirada y suavizar o definir las facciones.

Beneficios de los tintes platinados

Para lograr un resultado armonioso y favorecedor, es fundamental analizar detenidamente ciertos aspectos clave antes de seleccionar el tono definitivo para nuestro cabello. Lo primero es identificar el subtono de la piel, luego evaluar la estructura de los rasgos y la textura y salud previa de la hebra capilar.

En este punto, los tintes platinados se han consolidado como una tendencia sofisticada que trasciende las modas pasajeras. Desde el rubro afirman que, gracias a su capacidad para reflejar una gran cantidad de luz, el rubio platinado crea una ilusión óptica de amplitud y brillo que suaviza las líneas del rostro y aporta un toque de elegancia instantáneo.

Los mejores tintes platinados

Entre los beneficios de los tintes platinados, los profesionales destacan que ayudan a estilizar el marco facial y a proyectar un porte más esbelto y erguido. Al respecto, a continuación te presentamos tres alternativas de tintes y técnicas en tonos platinados que fueron diseñadas específicamente para enmarcar el rostro, estilizar las líneas del cuello y crear una envolvente sensación de mayor estatura:

Platinado nórdico global con efecto raíz sombreada

Efecto de alargamiento: Al mantener la zona superior y las puntas sumamente claras y luminosas, el foco visual se desplaza hacia arriba. La transición gradual desde una raíz más oscura genera una línea vertical descendente que estiliza el cuello y hace que el torso luzca más erguido y estilizado.

Ideal para: Melenas cortas a medianas (como cortes pixie o bob por encima de los hombros) que buscan despejar la nuca y maximizar la altura del cuello.

Balayage platinado hielo con mechas Money Piece

Efecto de alargamiento: Las mechas frontales iluminan verticalmente los laterales de la cara y descienden rozando la clavícula. Esto crea una ilusión de continuidad que dibuja una V imaginaria, afinando la zona del mentón, alargando el cuello y estilizando el marco del torso.

Ideal para: Melenas lob (long bob) o capas medias que buscan movimiento y un efecto alargador sin perder la base natural del cabello.

Platinado gris perlado en degradé cónico