Qué debes evitar hacer en noviembre para atraer la buena energía, según tu signo del zodiaco

El mes de noviembre de 2026 se presenta, desde la mirada astrológica, como una etapa para revisar decisiones, vínculos y prioridades en la vida de cada signo del zodiaco. La Luna Nueva del 9 de noviembre se relaciona con nuevos comienzos: una referencia para reconsiderar oportunidades.

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El Feng Shui, por su parte, propone observar cómo la organización del hogar y los objetos que nos rodean influyen en la percepción del espacio. Evitar el desorden acumulado, cuidar los ambientes y mantener una intención clara pueden convertirse en prácticas cotidianas para acompañar el bienestar y atraer buena energía.

¿Qué debe evitar cada signo del zodiaco para atraer buena energía en noviembre 2026?

Aries : evita reaccionar de inmediato ante una discusión. Una pausa antes de responder puede ayudarte a cuidar tus vínculos y tu tranquilidad.

: evita reaccionar de inmediato ante una discusión. Una pausa antes de responder puede ayudarte a cuidar tus vínculos y tu tranquilidad. Tauro : procura no acumular objetos que ya no utilizas. Desde el Feng Shui, despejar espacios se asocia simbólicamente con renovar el ambiente.

: procura no acumular objetos que ya no utilizas. Desde el Feng Shui, despejar espacios se asocia simbólicamente con renovar el ambiente. Géminis : evita dispersarte entre demasiadas tareas y conversaciones. Organizar tus prioridades puede ayudarte a mantener la concentración.

: evita dispersarte entre demasiadas tareas y conversaciones. Organizar tus prioridades puede ayudarte a mantener la concentración. Cáncer : no te aferres a recuerdos que te generan malestar. Revisa los objetos sentimentales y conserva aquellos que realmente te aportan bienestar.

: no te aferres a recuerdos que te generan malestar. Revisa los objetos sentimentales y conserva aquellos que realmente te aportan bienestar. Leo : evita buscar reconocimiento a cualquier costo. Dedicar tiempo a tus propios objetivos puede ayudarte a recuperar el equilibrio.

: evita buscar reconocimiento a cualquier costo. Dedicar tiempo a tus propios objetivos puede ayudarte a recuperar el equilibrio. Virgo: procura no convertir el orden en una exigencia permanente. Organizar tu entorno puede ser útil, siempre que también te permitas descansar.

procura no convertir el orden en una exigencia permanente. Organizar tu entorno puede ser útil, siempre que también te permitas descansar. Libra: evita postergar decisiones por miedo a generar desacuerdos. Mantener límites claros puede favorecer relaciones más equilibradas.

evita postergar decisiones por miedo a generar desacuerdos. Mantener límites claros puede favorecer relaciones más equilibradas. Escorpio : no alimentes sospechas sin información suficiente. Ventilar y renovar los espacios puede acompañar simbólicamente una etapa de cambio.

: no alimentes sospechas sin información suficiente. Ventilar y renovar los espacios puede acompañar simbólicamente una etapa de cambio. Sagitario : evita llenar tu agenda sin dejar tiempo para descansar. Un ambiente despejado puede ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa.

: evita llenar tu agenda sin dejar tiempo para descansar. Un ambiente despejado puede ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa. Capricornio : no te concentres únicamente en las obligaciones. Reserva un espacio del hogar para actividades que te permitan desconectar.

: no te concentres únicamente en las obligaciones. Reserva un espacio del hogar para actividades que te permitan desconectar. Acuario : procura no mantener objetos rotos o inutilizados por costumbre. Revisar qué necesitas conservar puede ayudarte a ordenar el ambiente.

: procura no mantener objetos rotos o inutilizados por costumbre. Revisar qué necesitas conservar puede ayudarte a ordenar el ambiente. Piscis: evita absorber las preocupaciones de otras personas. Crear un rincón tranquilo en casa puede servirte como recordatorio para cuidar tus propias necesidades.

¿Qué energía disponible ofrece noviembre 2026 según la astrología y el Feng Shui?

En astrología, noviembre se asocia con la revisión y la transformación, especialmente por la Luna Nueva en Escorpio del día 9. Desde esta interpretación, el período invita a soltar hábitos y establecer nuevas intenciones.

El Feng Shui propone acompañar esa reflexión mediante acciones concretas en el hogar:

