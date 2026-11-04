El paso del tiempo no solo se ve reflejado en el rostro, sino también en tu melena. El cabello comienza a volverse más fino, se disminuye la densidad y volumen como así también hay una mayor tendencia a la rotura.

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Cabe destacar que si bien la edad tiene incidencia pues también se debe tener en cuenta el cuidado que le damos. Los hábitos son necesarios para poder obtener una melena sana.

¿Cómo recuperar el cabello que tenías a los 20?

Los especialistas del cabello manifiestan que se debe contar con rutinas y tratamientos saludables para la melena, que ayuden a contrarrestar la pérdida de volumen o densidad.

Hay algunos cosméticos capilares que te ayudarán a recuperar el aspecto juvenil del pelo y dejar de lado los hábitos que dañan la melena. Si quieres recuperar la densidad, el volumen y la densidad perdidas, ten en cuenta lo siguiente.

Un champú que fortalece la melena e impulsa el crecimiento

Puedes comprar un champú que contenga extracto de cebolla roja que es ideal para frenar la caída, pero sirve para fortalecer la fibra capilar y mejora el volumen como la densidad de la melena. Uno de los productos recomendados es Nuggela & Sulé Champú Nº1 Fuerza & Volumen que cuenta con glucógeno marino y sales del mar muerto, lo que la convierte en un efectivo tratamiento que recupera el vigor y profundidad del pelo.

Un refuerzo nutricosmético que apoya el cuidado del cabello

Otro producto que debes tener en cuenta para recuperar tu melena es consumir nutrientes para ayudar al organismo. Cocunat Happy Hair combina vitaminas y minerales (biotina, ácido fólico, zinc, Vitaminas A, B, C, D y E) que garantizan un ciclo natural del cabello saludable.

Un acondicionador reparador y rejuvenecedor

El acondicionador no puede faltar en una rutina de cuidado. Un producto recomendado es Clearé Institute Crema Acondicionadora Antiedad que contiene proteínas de baobab, ácido glicólico, manteca de karité bio y proteínas de trigo repara, que hidratan y previenen las puntas abiertas, pero también restaura la vitalidad del pelo.