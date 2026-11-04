Cambios de último momento: los Disfuncionales preparan señas para la nominación y una estrategia contra Mono Osuna

Los Disfuncionales contemplaron distintas alternativas para la noche de nominación en La Granja VIP. Durante la conversación, Natalia Alcocer explicó un código de señas para comunicar posibles cambios en los votos, mientras Rafael Mercadante y Niurka Marcos propusieron una estrategia dirigida contra Mario “Mono” Osuna.

¿Qué señas propone Natalia Alcocer para la nominación de La Granja VIP?

Natalia pidió atención a sus compañeros y aclaró qué significaría cada número que mostrara con los dedos. La propuesta era que pudieran identificar a quién votar si necesitaban cambiar su decisión durante La Asamblea, incluso si en ese momento no podían conversar.

El código quedó distribuido de esta manera:



Un dedo: Manelyk González.

Dos dedos: Guillermo Kunno Olivo Pérez.

Tres dedos: Mono Osuna.

Cuatro dedos: Fernando Lozada.

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“Si me voltean a ver y les hago así, uno es Mane, dos es Kunno, tres es Mono, cuatro es Fernando”, explicó la granjera.

Durante el intercambio también se planteó votar por un integrante de cada grupo: “Nosotros tenemos que ir por uno de ellos y por uno de nosotros”. Sin embargo, reconocieron que desconocían cómo votarían sus contrincantes y consideraron qué hacer si comenzaban a elegirse entre ellos mismos.

En ese escenario mencionaron a Kunno como una alternativa. La conversación quedó centrada en observar las primeras decisiones y tener opciones para responder conforme avanzara la dinámica.

Rafael Mercadante y Niurka Marcos proponen ir contra Mono Osuna

Además del reparto de votos, Rafa planteó buscar lo que llamó “la estrategia del más gallito”. Su propuesta consistía en revisar quiénes tenían argumentos para ir contra Mono, con el objetivo que él mismo expresó: “asegurar la capatacía de la siguiente semana”.

Niurka tomó la palabra para anunciar que quería encabezar esa parte del plan: “Aquí sí voy a liderar yo”. Aunque reconoció que cada compañero tiene su propio estilo, propuso utilizar palabras más fuertes al presentar sus señalamientos.

La granjera también precisó que debían hacerlo “con congruencia y con elemento suficiente”. En su intervención pidió “dar show” y sostuvo que había llegado el momento de dejar de “hablar bonito”, sin que eso implicara, según explicó, recurrir a comentarios bajos.

Mercadante retomó la propuesta y sugirió reunir los señalamientos que quisieran hacerle al exfutbolista sobre su participación en la competencia. “Hay que hacer una recopilación”, expresó al mencionar las nueve semanas y preguntar quién más se sumaría.

