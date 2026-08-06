Qué tipo de luz debes poner sobre la encimera para agrandar la cocina

La mejor luz para colocar sobre la encimera y agrandar visualmente la cocina es una iluminación LED uniforme, preferiblemente en forma de tiras bajo los muebles altos o lámparas colgantes de líneas sencillas que distribuyan la luz de manera homogénea. Este tipo de iluminación reduce las sombras, mejora la visibilidad de la superficie de trabajo y genera una sensación de mayor amplitud.

Karely Ruiz rompe el silencio tras la detención de uno de los presuntos implicados en el robo a su casa

En los proyectos de interiorismo actuales, la iluminación ha dejado de ser un complemento para convertirse en una herramienta de diseño. La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que una correcta planificación de la luz del hogar mejora tanto la funcionalidad como la percepción del espacio.

Por su parte, la International Association of Lighting Designers (IALD) señala que la iluminación por capas permite crear ambientes visualmente más abiertos y confortables. Esta es la manera de lograrlo.

¿Qué tipo de luz sobre la encimera ayuda a que la cocina se vea más grande?

Los diseñadores de interiores recomiendan evitar una única fuente de luz intensa en el centro de la cocina y apostar por una iluminación distribuida que elimine las zonas oscuras. Estas son las opciones más utilizadas:



Tiras LED bajo los gabinetes superiores: iluminan directamente la encimera, eliminan sombras y hacen que los muebles parezcan más ligeros, lo que aporta una mayor sensación de amplitud. Lámparas colgantes minimalistas: cuando la cocina cuenta con una isla o una barra, las luminarias de líneas simples y colores neutros proporcionan una iluminación focal sin recargar el ambiente. Perfiles LED empotrados: ofrecen una iluminación continua y discreta que se integra con la arquitectura de la cocina, reforzando el estilo contemporáneo. Luz blanca neutra (entre 3.500 y 4.000 K): esta temperatura de color favorece la visibilidad de la encimera sin resultar tan fría como una luz blanca intensa ni tan cálida que altere la percepción de los colores. Iluminación regulable: instalar sistemas con intensidad ajustable permite adaptar la luz según el momento del día y crear diferentes ambientes dentro de la cocina.

Los especialistas aconsejan elegir luminarias con un buen índice de reproducción cromática (CRI), ya que permiten apreciar con mayor fidelidad los colores de los alimentos y los materiales.

¿Por qué la iluminación de la encimera influye en la percepción del espacio?

Una cocina bien iluminada no solo resulta más cómoda para cocinar, sino que también parece más amplia y ordenada. La luz dirigida sobre la encimera evita contrastes excesivos y aporta profundidad al ambiente. Estos son los beneficios de una iluminación adecuada:



Reduce las sombras: una luz uniforme mejora la percepción del espacio y facilita las tareas de preparación de alimentos.

una luz uniforme mejora la percepción del espacio y facilita las tareas de preparación de alimentos. Aumenta la sensación de amplitud: al iluminar las superficies de trabajo y los revestimientos, la cocina se percibe más abierta y luminosa.

al iluminar las superficies de trabajo y los revestimientos, la cocina se percibe más abierta y luminosa. Realza los materiales: encimeras de piedra, cuarzo, porcelánico o madera muestran mejor sus texturas y acabados.

encimeras de piedra, cuarzo, porcelánico o madera muestran mejor sus texturas y acabados. Mejora la funcionalidad: trabajar con una iluminación adecuada incrementa la comodidad y la seguridad durante el uso diario.

trabajar con una iluminación adecuada incrementa la comodidad y la seguridad durante el uso diario. Aporta una estética contemporánea: los sistemas LED integrados y las luminarias minimalistas se adaptan a las principales tendencias del diseño de interiores.

Los expertos en decoración coinciden en que la iluminación debe planificarse desde el inicio del proyecto, ya que tiene un impacto directo en la estética y el funcionamiento de la cocina. Incluso los espacios más pequeños se pueden percibir más amplios, modernos y acogedores.