5 tipos de luces rubias caramelo para iluminar tu rostro

Durante mucho tiempo se utilizaron las mechas y el balayage para elevar el look de tu cabello, pero este 2026 vienen a ser destronadas por las luces. Estas últimas son más sutiles y elegantes por lo que le dan al cabello mejor forma.

Los tonos cálidos se ven elegantes, juveniles, y además ayudan a rejuvenecer, disimulando arrugas y afinando las facciones y te decimos cómo llevarlas. Es por esto que los tonos caramelo y miel son ideales.

¿Cuáles son los tipos de luces para iluminar tu rostro?

Luces finas caramelo o miel

Las luces finas son la mejor forma de llevar el tono caramelo o miel. Aportan brillo a tu cabello y a tu rostro. Este tipo de luces van bien tanto en cabello corto como largo, pero si lo llevas largo, es mejor que agregues un tipo de fleco para iluminar aún más el rostro y disimular las arrugas.

Luces dimensionales caramelo o miel

Otra opción es la de llevar luces dimensionales por lo que puedes optar por el tono caramelo o miel más intenso en el cabello. Así puedes hacer un contraste e intensificar las dimensiones, así como disimular las arrugas y darle profundidad a tu melena, por lo que son una gran opción.

Luces diadema caramelo o miel

También puedes usar esto tonos en forma de diadema que consiste en iluminar la sección superior del cabello que enmarca el rostro. Puedes aplicar solo las luces en esta parte, o en todo el cabello, pero enfatizando en esta zona para que ilumine el rostro y te haga lucir juvenil.

Luces gruesas caramelo o miel

Para las más arriesgadas está la opción de usar unas luces gruesas caramelo o miel que le den brillo al cabello y al rostro. Con estas mechas también podrás tener un cambio de look muy chic y moderno sin tener que pintar todo el cabello.

Luces Foilayage caramelo o miel

Por último, utiliza luces foilyage que lleva mechones cepillados con luces en estos tonos ya sea caramelo o miel. Estas luces llevan trabajo, pero te harán lucir moderna, elegante y juvenil y te ayudará a quitarte años de encima.

