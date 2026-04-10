3 tips para maquillar la nariz ancha y lograr un efecto de perfilado profesional

A través de la Inteligencia Artificial (IA) se puede conocer mucho sobre el maquillaje y demás herramientas que ayudan a resaltar nuestra belleza. Esta tecnología, tras analizar diversas fuentes de información, remarca que el maquillaje se mantiene vigente principalmente por su capacidad de actuar como una herramienta de autoexpresión y empoderamiento personal.

Noticias Puebla del 13 de marzo 2026

Es la aplicación Gemini la que fue consultada sobre el maquillaje y la que afirma que, lejos de ser solo una máscara para ocultar imperfecciones, hoy se percibe como una forma de arte visual que permite a las personas proyectar su identidad, estado de ánimo o creatividad de manera inmediata.

Maquillaje según el rostro

A la hora del maquillaje, precisa la IA de Google, para lograr que sea armonioso es fundamental identificar la estructura ósea: en rostros redondeados se busca crear ángulos aplicando bronceador en las sienes y bajo los pómulos, mientras que en rostros alargados o cuadrados se prefiere suavizar las líneas aplicando rubor de forma horizontal o difuminando los contornos de la mandíbula.

“El objetivo principal es equilibrar las proporciones mediante la técnica del claroscuro, iluminando los puntos altos como el puente de la nariz y el centro de la frente para atraer la luz, y utilizando tonos oscuros en las zonas que se desean disimular o profundizar”, sentencia la IA.

¿Cómo maquillar una nariz ancha?

Gemini se centra en un caso particular y por eso destaca que para lograr un perfilado de nariz (o contouring) con acabado profesional hay que basarse en el manejo de las luces y las sombras para engañar al ojo.

Cuando se trata de una nariz ancha, la Inteligencia Artificial también busca y analiza información relacionada al maquillaje adecuado y por ello comparte tres tips que considera clave para trabajar una nariz ancha y lograr un efecto de perfilado profesional:

El trazo de las líneas paralelas: El error más común es seguir la curva natural de las aletas de la nariz. Para estrecharla visualmente, debes trazar dos líneas rectas y paralelas con un corrector o polvo de contorno (dos tonos más oscuro que tu piel).



El secreto: Comienza el trazo desde el inicio de las cejas y baja de forma totalmente vertical hacia la punta. Cuanto más cerca estén las líneas entre sí, más fina se verá la nariz.

El "vuelo" de las aletas y la punta: Si la nariz es ancha en la base, no basta con sombrear los laterales. Debes aplicar el tono oscuro también en las aletas de la nariz (los costados que se expanden al sonreír) para "retraerlas" visualmente.



Punta definida: Si quieres que se vea más respingada, dibuja una pequeña "V" o una línea horizontal justo por encima de la punta. Esto crea un efecto de elevación inmediata.

El punto de luz estratégico: El iluminador es tan importante como la sombra. Aplica un corrector más claro o un iluminador mate en el puente de la nariz, pero mantén la línea muy delgada.

