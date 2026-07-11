El significado de que a un niño le guste trepar árboles, según la psicología

Hay niños que se caracterizan por ser más activos que otros y durante su infancia suelen tener juegos bastante creativos y alejados de los dispositivos electrónicos y que les permite tener una mayor imaginación. Además, hay muchos de ellos que les encantar trepar árboles, lo que demuestran una gran habilidad, y que ha llevado a que la psicología se interesara en este comportamiento y revelara cuál es el significado de que los más pequeños vivan trepados en los árboles y cuáles son los puntos a favor y en contra.

Noticias Michoacán del 10 de julio 2026

No hay dudas que uno de los mejores estímulos que puede haber para un niño en la etapa de crecimiento es el juego, y esto les permitirá imaginarse diversas situaciones y poder compartir con otros niños, además es la mejor forma que existe para que el conocimiento sea adaptado a la realidad, porque la cuota de diversión fortalecerá el bienestar anímico y uno de los juegos más habituales es que escalen árboles.

Es común que muchos niños prefieran jugar con la naturaleza antes que con dispositivos electrónicos, teniendo en cuenta que harán juegos al aire libre, se embarrarán y treparán árboles y que si bien tiene beneficios, muchos de ellos pueden estar expuestos a algunos peligros. Sin embargo, la psicología explicó qué significa que un niño tenga esta costumbre de treparse árboles gracias a una investigación realizada por la revista Psicología Clínica Infantil y Familiar.

Qué quiere decir que a un niño le guste trepar árboles, según la psicología

De acuerdo a lo que explicó la psicología, que un niño le guste enfrentarse a ciertos riesgos como escalar un árbol, tendrán la oportunidad de observar la situación, evaluar el riesgo en función de las capacidades, ejercer su propio juicio, regular el comportamiento, controlar los impulsos y poner a prueba su temple. Además, los expertos coincidieron en que esto sentará las bases para el desarrollo de la autonomía, la autoestima y la resiliencia, que pueden ser importantes para contribuir a la salud mental y el bienestar.

Por otro lado, la psicología reveló que este juego permitirá una evolución en la forma que imaginan estimulando la creatividad y que activa diversos conceptos que son críticos para evitar el desarrollo de la ansiedad, tales como:

Qué otras cosas reveló la psicología