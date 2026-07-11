MasterChef 24/7: los alimentos ricos en colágeno que no pueden faltar en tu cocina

En MasterChef 24/7 el aprovechamiento de cada insumo no solo es una muestra de alta técnica culinaria, sino también una fuente inigualable de nutrientes esenciales. En los exigentes retos de la competencia, ingredientes tradicionales como los caldos de larga cocción y los cortes con presencia de cartílago y tejido conectivo demuestran su valor gastronómico. Más allá del sabor y la textura que aportan a los platillos de los jueces, estos elementos esconden el secreto mejor guardado para la salud : una enorme concentración de colágeno puro.

¿Para qué sirven los alimentos con colágeno?

El colágeno es la proteína estructural más importante para mantener la firmeza de la piel, la flexibilidad de las articulaciones y la fuerza en ligamentos y uñas. Al tratarse de una proteína de origen exclusivamente animal, la clave para absorberla de forma óptima está en saber qué piezas y productos seleccionar en el mercado.

La despensa del colágeno: Datos de la Universidad de NavarraPara incorporar este poderoso aliado en tu menú diario con bases científicas, la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra ha determinado cuáles son los alimentos con mayor densidad de colágeno por cada 100 gramos. Los resultados destacan insumos sumamente accesibles en la gastronomía mexicana:

Gelatina sin sabor: El rey absoluto de la lista, con un impresionante aporte de entre 8,000 y 10,000 mg. Es un lienzo en blanco ideal para la repostería del reality.

Manitas de cerdo: Un clásico de las cantinas y cocinas tradicionales que registra entre 6,000 y 9,000 mg.

Piel de cerdo (Chicharrón/Cueritos): Aporta de 5,000 a 9,000 mg de esta proteína.

Piel de pollo: Con un rango de 5,000 a 8,000 mg, dejarle la piel a las piezas durante caldos lentos marca la diferencia.

Tendones de res: Un ingrediente valorado en caldos orientales, con un aporte de 4,000 a 7,000 mg.

Según los expertos, ciertos alimentos de origen vegetal funcionan como precursores indispensables, aportando los aminoácidos y antioxidantes necesarios para que el cuerpo sintetice de forma eficiente esta proteína.