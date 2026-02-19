Ni rubio ni castaño: El tono ‘Bronde’ en el cabello es el secreto para quitarse 10 años esta primavera 2026

Pocas tendencias logran equilibrar naturalidad y efecto rejuvenecedor como lo hace el bronde en el cabello. Este tono combina lo mejor del rubio y el castaño, y se posiciona como uno de los favoritos para la primavera 2026, especialmente entre quienes buscan iluminar el rostro sin recurrir a cambios drásticos.

Lejos de los extremos, el bronde propone una transición armónica entre tonalidades, aportando dimensión, brillo y un efecto visual que suaviza los rasgos. Estilistas internacionales coinciden en que este color tiene la capacidad de restar años al rostro gracias a su juego de luces y sombras.

¿Qué es el tono bronde en el cabello y a quiénes favorece?

El bronde es una técnica de coloración que fusiona reflejos cálidos y fríos entre el rubio y el castaño, logrando un acabado multidimensional que imita el efecto del sol sobre el cabello. Según la colorista británica Nicola Clarke, reconocida por trabajar con celebridades, es ideal porque aporta luz sin perder profundidad, lo que lo hace extremadamente favorecedor y de bajo mantenimiento.

Esta coloración resulta especialmente versátil, ya que puede adaptarse a distintos tonos de piel. En pieles claras, aporta calidez y evita el efecto apagado de los castaños oscuros. En pieles medias u oliva, resalta los matices dorados naturales, mientras que en pieles más oscuras genera contraste y luminosidad sin necesidad de decoloraciones agresivas.

El estilista español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, explica que el éxito del color radica en su personalización. No es un color plano, sino una combinación estratégica de reflejos que se adapta a cada rostro, suavizando facciones y aportando un efecto rejuvenecedor inmediato.

¿Qué celebridades han apostado por el bronde para rejuvenecer su imagen?

El auge del bronde también se debe a su adopción por parte de figuras públicas que buscan una imagen fresca y natural. Celebridades como Jennifer Lopez, Gisele Bündchen y Blake Lively han convertido este tono en una firma personal, apostando por melenas luminosas.

En Hollywood, el estilista Chris Appleton, conocido por trabajar con Kim Kardashian y otras estrellas, ha señalado que muchas clientas piden el bronde porque suaviza las líneas del rostro y aporta ese efecto sun-kissed que rejuvenece de forma instantánea. Incluso actrices como Jessica Alba y Hailey Bieber han migrado hacia esta coloración elegante que evita el desgaste del cabello y mantiene un look sofisticado.