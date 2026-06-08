¿Cómo es el ‘Glowlayage’? La técnica de coloración que ilumina el rostro y con bajo mantenimiento

En los salones de belleza constantemente se dan a conocer nuevas técnicas para embellecer la melena, desde nuevos colores y nuevas formas de aplicación. Recientemente, se dio a conocer el ‘Glowlayage’, una técnica de coloración que se destaca por iluminar el rostro y tener un bajo mantenimiento.

Para que lo puedas conocer, te detallaremos en qué consiste la famosa técnica, además de detallar cuáles son los beneficios; así podrás animarte a usarlo en tu siguiente cambio de look, en especial si deseas una opción elegante.

¿Qué es la técnica glowlayage?

El ‘glowlayage’ es una técnica de coloración que el mismo nombre nos indica su efecto, ya que con las transiciones busca iluminar el rostro. Se destaca por aplicar transiciones y reflejos suaves, con lo que se aporta profundidad a la melena, intentando imitar los brillos que recibimos del sol.

A diferencia de otros destellos que solamente favorecen a las cabelleras rubias, este nuevo estilo tiene la principal ventaja de adaptarse y personalizarse a todo tipo de colores en el pelo, desde castaños hasta tonos más oscuros, obteniendo un resultado sofisticado.

Otra de las razones por las que se ha popularizado es por su bajo mantenimiento, ya que el crecimiento de la raíz no es tan evidente como con otros tintes o coloraciones, evitando hacer visitas constantes al salón de belleza, siendo una gran alternativa para hacer un cambio de look.

¿Cómo cuidar el glowlayage?

Aunque la nueva técnica de coloración es de bajo mantenimiento, eso no implica que no debamos darle el cuidado correspondiente. Para que el color se mantenga por más tiempo, se recomienda incorporar champú sin sulfatos, máscaras de nutrición y reducir el uso de herramientas de calor; así mantendremos el nuevo look por más tiempo.

Por otro lado, se recomienda hacer corte regular para eliminar las puntas dañadas; esto nos ayudará a mantener la melena en perfecto estado, con bastante movimiento y sin que pierda su forma. Si estás buscando una opción diferente para tu melena, aprovéchala para que puedas usar el ‘glowlayage’ e iluminar el rostro al instante; recuerda que puedes personalizarlo a tu cabellera para un mejor resultado.