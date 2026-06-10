Cómo eliminar la resequedad en los labios

De acuerdo con expertos, existen algunos trucos caseros que permiten eliminar la resequedad de los labios, cuya piel es mucho más delgada que la del resto del rostro y carece de glándulas sebáceas, lo que la hace vulnerable a la deshidratación.

Muchas veces, podemos presentar descamasiones durante las temporadas de verano por el calor extremo, así que es importante trabajar en devolverles la suavidad de forma inmediata, con el uso de ingredientes y propiedades humectantes, oclusivas y reparadoras.

Los 3 trucos caseros para eliminar la resequedad en los labios

Si has probado con bálsamos comerciales y estos parecen no dar abasto, entonces puedes intentar con ingredientes naturales con extraordinarias propiedades nutriticas, humectantes y regeneradoras. Algunos de los más comunes y efectivos son:

Azúcar morena y aceite de coco

Es conocido como el "dúo dinámico", se trata de una exfoliación suave con la mezcla de ambos ingredientes, ya que la azúcar morena actúa como un grano exfoliante ultra suave que no irrita, mientras que el aceite de coco aporta ácidos grasos que nutren profundamente.

Ingredientes que combaten la resequedad en los labios|Pexels: D MO

Para aplicarlo mezcla una cucharaita de azúcar con unas gotas de aceite de coco virgen hasta formar una pasta. Después frota la mezcla sobre tus labios dando masajes circulares muy suaves con la yema del dedo durante 30 segundos y retira todo con un paño húmedo y agua tibia.

Miel pura y vaselina

La noche es el momento ideal para reparar la piel, ya que es cuando ocurre la regeneración celular y los labios pasan horas sin comer, beber o moverse.

La miel de abejas es un humectante natural que atrae agua hacia la piel, mientras que la vaselina pura actúa como un agente oclusivo que sella esa hidratación.

Los mejores remedios caseros para labios resecos|Pexels: Alena Darmel

Té verde

Este ingrediente es perfecto para aplicarlo en compresas calmantes, especialmente si tus labios están demasiado agrietados, inflamados o presentan ardor.

Este té es rico en polifenoles y antioxidantes que reducen la inflamación, alivian el dolor de forma inmediata y aceleran la cicatrización.

