4 tonos de pelo rubio que potenciarán tu bronceado
Estos colores están siendo muy requeridos en los salones de belleza por suque aportan iluminación.
Los tonos de pelo rubio ayudan a que tu rostro se vea más iluminado ya que contribuyen a iluminar las facciones, dando luz al rostro. En esta temporada este color es tendencia total.
Hay algunos tonos que se van a imponer más que otros, pero comparte rasgos matices cálidos, cremosos y muy naturales que iluminan tanto nuestra melena como rostro a partes iguales.
¿Cuáles son los tonos de pelo rubio en tendencia?
Rubio vainilla latte
El vainilla latte es uno de los que más se pide en las peluquerías ya que logra un equilibrio perfecto entre calidez y sofisticación. Es ideal para las personas que buscan iluminar su melena sin pasar por tonos fríos o artificiales. Además, brinda frescura y un efecto rejuvenecedor.
Rubio dorado miel
Luego nos encontramos con este tono que es ideal para quienes tienen bases castañas claras o medias, ya que no requiere una decoloración tan agresiva como los platinos. Se recomienda para pieles mediterráneas ya que realzan el bronceado natural. Combina con reflejos tipo babylights o con una técnica de degradado sutil.
Rubio avellana
Otro color cálido es el tono avellana que contiene una mezcla equilibradamente de reflejos dorados y marrones. Es muy fácil de mantener que queda bien tanto en rubias como en morenas que buscan aclarar su melena sin convertirse de todo en rubias.
Cabe destacar que es un tono que aporta dimensión, más cuerpo visual y suavidad. Es fácil de mantener porque mientras crece la raíz, se funde con el color base sin necesidad de retoques constante.
Rubio beige
Por último, tenemos este rubio beige que es neutro, es decir ni muy frío ni muy cálido por lo que queda bien con varios tonos de piel. Es un estilo discreto, pero con mucha luz, se integra bien con las bases castañas claras, por lo que no crea ese contraste tan radical que a veces endurece las facciones".