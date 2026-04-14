5 tonos de uñas azules para lucir unas manos aesthetic y sofisticadas

En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños y colores que se van imponiendo de acuerdo con las temporadas. En esta oportunidad nos encontramos con los tonos de uñas azules para lucir.

Para lograr una manicura aesthetic y sofisticada, el secreto está en elegir matices que equilibren la modernidad con la elegancia clásica. Aquí te dejamos 5 tonos de azul que elevarán el aspecto de tus manos.

¿Cuáles son los tonos de uñas azules de la temporada?

Si eres amante del color azul pues te vamos a mostrar los mejores tonos para que luzcas en esta primavera-verano:

Azul Marino (Navy Blue): Es el nuevo neutro sofisticado. Es más versátil que el negro pero igual de elegante. Luce increíble en uñas cortas o con un acabado mate para un toque más moderno.

Azul Cobalto o Eléctrico: Un tono vibrante que inyecta energía a cualquier look. Es ideal para quienes buscan un estilo bold pero refinado, especialmente cuando se usa en diseños minimalistas como un francés moderno.

Azul Celeste Pastel (Baby Blue): Perfecto para un aire romántico y suave. Este tono tiene la capacidad de iluminar la piel y suavizar visualmente las manos, dándoles un aspecto rejuvenecido y limpio.

Azul Grisáceo (Dusty Blue): Una opción sobria y discreta. Al ser un color apagado con subtonos fríos, proyecta una imagen profesional y minimalista, ideal para el día a día en la oficina.

Azul Petróleo con detalles dorados: Un azul profundo con matices verdes que, al combinarse con sutiles acentos dorados o plateados, crea una manicura de lujo que destaca por su opulencia discreta.

Si quieres llevar tu estilo aesthetic a otro nivel pues te recomendamos que pruebes el efecto cromado o "glazed" sobre cualquier azul pastel para un acabado perlado hipnótico.

Estos tonos son realmente increíbles para que puedas lucir en cualquier momento de una manera elegante.