5 tonos de uñas azules para lucir unas manos aesthetic y sofisticadas
Esta es una buena elección para que tus manos se vean elegantes en esta temporada.
En el mundo de la manicura nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños y colores que se van imponiendo de acuerdo con las temporadas. En esta oportunidad nos encontramos con los tonos de uñas azules para lucir.
Para lograr una manicura aesthetic y sofisticada, el secreto está en elegir matices que equilibren la modernidad con la elegancia clásica. Aquí te dejamos 5 tonos de azul que elevarán el aspecto de tus manos.
¿Cuáles son los tonos de uñas azules de la temporada?
Si eres amante del color azul pues te vamos a mostrar los mejores tonos para que luzcas en esta primavera-verano:
Azul Marino (Navy Blue): Es el nuevo neutro sofisticado. Es más versátil que el negro pero igual de elegante. Luce increíble en uñas cortas o con un acabado mate para un toque más moderno.
Azul Cobalto o Eléctrico: Un tono vibrante que inyecta energía a cualquier look. Es ideal para quienes buscan un estilo bold pero refinado, especialmente cuando se usa en diseños minimalistas como un francés moderno.
Azul Celeste Pastel (Baby Blue): Perfecto para un aire romántico y suave. Este tono tiene la capacidad de iluminar la piel y suavizar visualmente las manos, dándoles un aspecto rejuvenecido y limpio.
Azul Grisáceo (Dusty Blue): Una opción sobria y discreta. Al ser un color apagado con subtonos fríos, proyecta una imagen profesional y minimalista, ideal para el día a día en la oficina.
Azul Petróleo con detalles dorados: Un azul profundo con matices verdes que, al combinarse con sutiles acentos dorados o plateados, crea una manicura de lujo que destaca por su opulencia discreta.
Si quieres llevar tu estilo aesthetic a otro nivel pues te recomendamos que pruebes el efecto cromado o "glazed" sobre cualquier azul pastel para un acabado perlado hipnótico.
Estos tonos son realmente increíbles para que puedas lucir en cualquier momento de una manera elegante.