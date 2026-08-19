El truco casero para mantener fría el agua del tinaco

Durante los días de calor, el agua almacenada en el tinaco puede alcanzar temperaturas elevadas y volverse menos agradable para el uso diario. Además, las altas temperaturas y la humedad pueden favorecer la aparición de moho en el depósito si no se mantiene en buenas condiciones.

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Para evitarlo, existe un truco casero sencillo que puede ayudar a conservar el agua más fresca y reducir las condiciones que favorecen la formación de moho. Se trata de una alternativa práctica que puedes aplicar sin necesidad de realizar grandes cambios en el hogar.

¿Cómo mantener el agua fría del tinaco en verano?

Una opción casera para proteger el tinaco del calor consiste en preparar un impermeabilizante que después se coloca sobre papel reciclado para cubrir el exterior del depósito. El objetivo es crear una barrera térmica que reduzca el impacto de las altas temperaturas y ayude a conservar el agua más fresca durante el verano.

Para preparar la mezcla se necesitan cuatro kilos de jabón, una cubeta con 10 litros de agua, cal y alumbre de potasio. Primero se debe rallar el jabón y colocarlo en el agua junto con los demás ingredientes, para después dejar reposar la preparación durante 24 horas hasta obtener una sustancia homogénea.

Una vez que la mezcla está lista, se aplica sobre hojas de papel reciclado, que posteriormente se utilizan para forrar el tinaco. De esta manera, el papel recubierto funciona como una capa de protección frente al calor y ayuda a disminuir la exposición directa del depósito a las altas temperaturas.

¿Cómo evitar que el agua del tinaco se ponga verde?

El agua puede adquirir un tono verdosos por la proliferación de algas y hongos, especialmente cuando existen residuos y condiciones de calor. Para prevenirlo, se recomienda lavar el tinaco al menos tres veces al año y utilizar cloro durante las labores de limpieza.

Cuando el depósito esté vacío, se pueden mezclar una tapa de cloro con un litro de agua y aplicar la preparación con un atomizador sobre las paredes y el fondo. La mezcla debe actuar durante aproximadamente 30 minutos antes de volver a llenar el tinaco.