5 ideas de llaveros crochet inspirados en abuelitos para regalar este 28 de agosto
Este Día del abuelo sorprende con un detalle hecho a mano, tierno y lleno de significado que podrán llevar siempre y en cualquier momento.
Si buscas un regalo bonito, original y con mucho corazón para dar este 28 de agosto, un llavero tejido a crochet inspirado en los abuelitos o cositas que se relacionan con ellos pueden convertirse en el detalle perfecto.
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En los próximos días cientos de familias mexicanas se reunirán para celebrar a los abuelitos en su día, por lo que además de consentirlos y hacerles su comida favorita llevarles un pequeño presente que signifique mucho es una opción que conquistará sus corazones, por lo que a continuación te presentamos algunas ideas de llavero crochet que podrás darles.
5 ideas de llavero crochet para regalar el Día del Abuelo
1.- Abuelito con sueter y lentes
Un pequeño detalle que alegrará el corazón de los abuelitos es entregar un personaje tejido con cabello blanco, lentes y un suéter, con estas características es una forma adorable de representar a ese abuelo que siempre tien una historia que contar en cada reunión.
2.- Camisa con corbata
Dar un pequeño detalle con artículos realcionados con los abuelitos es una gran idea y puedes hacerlo con prensas de vestoir como su camisa o suetér favorito, una cartera, un pañuelo todos tejisdos en crochet.
3.- Pareja de abuelitos
Una pequeña pareja de abuelitos puede representar el amor y la complicidad de los abuelos, así que obsequiar dos mini llaveros en pareja son una exelente opción para llevar en la mochila, bolsa o llaves.
4.- Abuelita con flores
Para las abuelitas, una muñequita crochet con cabello blanco o gris, vestido tejido y pequeños detalles como lentes, un mandil, un bolso incluso un chongo de peinado puede convertirse en un recuerdo lleno de ternura y más si agregas detalles de un arreglo floral.
5.- Mini abuelitos personalizados
La opción más especial es crear un llavero inspirado directamente en los abuelos: con su peinado, lentes, ropa o algún accesorio que los identifique. Así, el regalo no será solamente un llavero, sino una pequeña representación de esa persona tan importante.
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