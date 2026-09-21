¿De qué está enferma Manelyk? El extraño padecimiento que reveló en La Granja VIP

Estar en La Granja VIP Segunda Temporada está siendo todo un reto para Manelyk, pues está aprendiendo a "sobrevivir" alejada de las comodidades a las que está acostumbrada. Sin embargo, si hay algo que a la influencer no se le pasa, es su cuidado personal, pues más allá de que disfruta cuidar su físico, la llamada "reina de los realities" tiene una enfermedad rara que necesita de atención minuciosa para no agravarse.

Así se lo confesó a Julio Camejo durante una de sus charlas nocturnas, en la que le reveló que si usa tantos productos de skincare, es porque padece de melasma y su piel reacciona cuando está expuesta al sol. "Uso tratamientos para mi melasma. Tengo una enfermedad en la piel que cuando me da el sol, mi piel para protegerse le salen como manchas. Entonces, este aparato hace que mi piel absorba mucho más los productos y evita que me salgan los brotes", explicó.

¿Qué es el melasma? Así se manifiesta la enfermedad de Manelyk en La Granja VIP

De acuerdo con la definición de Cleveland Clinic, el melasma que tiene Manelyk es un trastorno cutáneo que produce manchas marrones o grisáceas en la piel. La causa principal es la sobreproducción de las células que aportan color a la dermis y usualmente es en respuesta a estímulos como la exposición prolongada a los rayos solares.

Casi siempre aparece en las mejillas, la nariz, la barbilla y la frente, pero también puede estar en los brazos, el cuello, la espalda o cualquier zona expuesta. Se le conoce como un trastorno cutáneo crónico, es decir, que realmente no tiene cura y que solo se puede controlar con los tratamientos y cuidados adecuados.

Manelyk se cuida mucho la piel porque tiene melasma|ESPECIAL

¿Por qué Manelyk siempre usa lentes de sol y gorras en La Granja VIP?

Uno de los primeros pleitos entre Manelyk y Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada se produjo porque la cubana se molestó cuando vio que su compañera sí estaba bien protegida del sol en las actividades exteriores. Esto porque aseguró que a ella no se le permitió portar lentes y tachó esto como "favoritismo", pero con el paso de los días, quedó al descubierto que si Mane se cuida tanto la piel, es por su enfermedad.