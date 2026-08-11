Paso a paso: cómo hacer posavasos al crochet; bonitos y sencillos

La técnica crochet se ha convertido en una de las manualidades más buscadas por muchas personas, teniendo en cuenta que no requiere de demasiada dificultad y porque podremos crear todo tipo de cosas, ya sea para decoración de hogares, como así también adornos, figuras o de prendas para usar en el invierno. Si te encuentras buscando hacer algo para decorar la mesa de jardín y que sea de un material resistente, lo mejor es tejer estos portavasos de trapillo que serán resistentes y fáciles de usar.

Tal como lo mencionamos, el tejido crochet se ha convertido en tendencia en el último tiempo, y es que consiste utilizar solamente una aguja y unir los elementos mediante puntos hasta formar algo increíble, que no sólo puede ser para lucir durante el próximo invierno, sino crear elementos de decoración que nos servirán para decorar nuestro hogar y que incluso no se necesita ser un experto en manualidades.

El verano suele ser una de las estaciones ideales para compartir momentos en familia o con amigos en el jardín, y es por eso que debemos asegurarnos que sea un espacio agradable y bien decorado estéticamente. Por eso, te compartiremos cómo hacer unos posavasos tejidos al crochet y que no es necesario ser un experto en manualidades. Además, el material será de trapillo que es muy resistente, es grueso y de fácil mantenimiento.

Materiales para los posavavos de crochet

1 bobina de trapillo en el color a elección

Aguja de crochet de un grosor adecuado para trapillo (entre 8mm y 12 mm)

Tijera

Aguja lanera para rematar los hilos

Cómo tejer los portavasos de crochet